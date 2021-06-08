名家論壇》楊威利／中國軍機入侵馬來西亞？

先說結論再論述。





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※小國外交與中馬近年關係。





※對台灣的啟示。





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馬來西亞皇家空軍於5月31日表示，16架中國軍用運輸機，飛進婆羅洲沙勞越海岸外60哩，大馬空軍緊急出動飛機進行目視接觸；隨即馬來西亞發出外交照會召喚中國大使，要求解釋這項行為。中國外交體系後續解釋，中國軍機嚴格遵守國際法規定，沒有進入他國領空。





※小國外交與中馬近年關係。





首先要說明的是，馬國外交體系表現得宜，這點可從外交部長希山胡塞（Hishammuddin Hussein）發出的聲明看出，他說：馬來西亞與任何國家維持友好關係，但不意味我們可以允許國家安全受到危害。這句話非常正確，國家生存靠武力維持，但馬國空軍的實力卻無法有效應付。





馬國空軍主力戰機有兩型，俄羅斯體系的Su-30MKM與美系的F/A-18D，原本還有的MiG-29N不列入計算以及鷹式教練機，主力戰機機種各不足20架。約略33萬平方公里的馬來西亞又區分為東馬與西馬，極東到極西約略2,000公里，馬國現在的麻煩是戰機數目太少，要防守的空域面積太大：最現實的因素是西馬為馬來西亞的重心，自然主力戰機中隊也配置於西馬。





我們可以從馬來西亞國防部所發布的新聞看出，確實馬來西亞空軍拍到了中國軍機的部分影像，後續的示意圖也說明的很仔細，然而卻沒有指出馬國上去攔截的機型與架次。軍事評論員就公開資料推測，上去攔截的是鷹式教練/攻擊機！





就馬來西亞來說，中國軍機會有這種大規模的舉措，極有可能與2020年4月23日，中國測量船與馬國石油探測船在海上對峙有關，不過事隔一年才以軍機侵犯防空識別區反應未免太慢，是否近來中馬還有其他外交齟齬導致此舉還有待觀察。但非常特別的是，其實中馬外交與經貿關係相當不錯，每兩年一屆的馬來西亞防衛展（DSA）與蘭卡威航展（LIMA），中國各國企單位也都是精銳進出，外界實在看不出何以中國會這樣做。





除軍事安全外，現今由於網際網路的發達與資訊透明化，中國軍機大舉入侵馬國防空識別區在馬國網際網路世界中興起鼎沸之聲，其中最有趣的聲音是，部份馬國網民稱：我們終於能體會台灣方面的感覺了。這種聲量越多其實有助於台灣在發生類似的事件時，得到國際間的共鳴。





▲馬來西亞空軍於中國軍機入侵馬國沙勞越空域後，隨即製做相關的飛航路徑圖供大眾參考，這是近幾年中馬關係中所未見的舉措。（圖／馬來西亞空軍臉書）

▲馬國空軍實力雖然較中國弱，與中國關係也算友善，若碰到中國軍機侵犯時還是派遣軍機伴飛、拍照。（圖／馬來西亞空軍臉書）

※對台灣的啟示。





中國軍機入侵馬國防空識別區的事件帶給台灣最大的啟示是，還好台灣還有戰機可以上去攔，不至於像馬國空軍一樣，主力戰機未配置於東馬，迫使運用教練機上去攔截。當然也有可能是馬國知道來襲的是慢速機，於是出動鷹式教練機攔截？不管如何，馬國空軍是以少數機去攔截這批中國機群。





面對中國戰機經常性的騷擾台灣防空識別區，台灣空軍能否以少量架次的戰機升空攔截？還是每次侵犯我防空識別區西南角時都備便複數戰機因應？還是說空作部根本知道兩岸戰機飛航途徑與數量，每次也都有攔截，但是機型與數量不便公布於眾、進而讓某些業餘專家去猜測為滿足？根據台灣空軍實力與反應，一般認為台灣是有這種能力的但選擇不公布清楚，問題的核心在於我們有無足夠的裝備與人員去操作。





正本清源的說，兩岸因為距離太近，戰機約略7,8分鐘即可飛臨台灣上空，加上現在距外攻擊武器發達，因此幾乎每次共機侵犯台灣防空識別區，台灣空軍都會有戰機上去。當然近年共機侵犯的途徑多半為西南區，但若跨越我方中線西南邊，或是直接從福建逕自飛向台灣時，這種威脅就會較大。





不過每次戰機起降與攔截，其油費、耗材、人員身心狀況與地勤整備都是不小負荷，2020當年截自10月初的統計，空軍出動架次較2019年多出2.3倍，出勤架次越多絕對會造成後勤上的負擔，更何況戰機是非常複雜的器具，該換的定更件就必須更換，就以戰機主輪輪胎來說，起降次數多自然就會增加更換的頻率，這是作戰飛航所需也沒辦法。





另一個要澄清的是，近來共機侵犯多為防空識別區的西南角，有無可能放棄西南空域，每次共機侵犯這區域時不予以升空攔截、藉以節省兵力與人力？但若共機直接從福建飛來時則出動大兵力反制？





這種兵力收縮的作法可以討論與執行，但軍方必須跟大眾說明一些事實。東南沙因歷史因素而被台灣佔有，但近年隨著中國軍力崛起與東南沙並未配置中程防空武器等因素，因此危急時通常這兩區只以自保為滿足。可能最大的功用就是示警，當敵以大兵力來襲時用各種方式示警，提示台灣本島作好準備，因此島上配備各種雷達也就不足為奇了。駐軍必須要做好被敵全殲的心理準備，這點其實大家都知道但都沒有浮上檯面討論。





在大眾認為「守土有責」以及寸土不讓的狀況下，上述說法不容易得到大多數國民的認同，台灣整體的情況類似二戰時1940年6月，英國是否要持續派遣戰鬥機中隊去馳援法國的窘境，你要消耗戰鬥機中隊保衛法國，還是節省日後保衛英國本土的空軍實力？同樣的，你要馳援西南防空識別區、東南沙還是保留本土決戰用的空勤能量？











●作者：楊威利／資深軍事評論員





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