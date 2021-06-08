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京元電共210人確診！11日將二次採檢5千名員工

▲目前京元電子總確診數為210人，本國籍員工約5千人將在11日進行第二次篩檢。（示意圖／NOWnews資料照，取自王必勝臉書）
▲目前京元電子總確診數為210人，本國籍員工約5千人將在11日進行第二次篩檢。（示意圖／NOWnews資料照，取自王必勝臉書）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-08 14:41:24｜2021-06-08 16:15:13

苗栗電子大廠陸續傳出群聚確診事件，包含京元電、超豐電子等，指揮中心指揮官陳時中今（8）日於記者會上指出，目前京元電子總確診數為210人，本國籍員工約5千人將在11日進行第二次篩檢，另外還有移工宿舍爆發感染，目前已進行清空，約250名移工前往集中檢疫所隔離。

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陳時中說明苗栗電子廠群聚最新狀況，陳時中說，目前京元電子總確診數為210人，本國籍40人、外國籍170人，現在工廠已分艙分流降載生產的方式運作，由前進指揮所監督，狀況正常，另外本國籍員工預計在11日至12日進行第二次全員篩檢5000人，高風險的960人外籍員工於集中檢疫所隔離，較低風險的1027人於套房式宿舍就地隔離，預計在9日進行第二次篩檢。

另外，陳時中表示，超豐電子的員工普篩已經結束，不過還要進一步確認PCR，目前看來快篩偽陽性較高，因此等確定後再來評估後續作為，另外有7棟宿舍共1100名移工，昨日快篩，現正在追蹤PCR結果，初步判定有3棟有較高風險，今日正進行清空，250位移工前往集中檢疫所隔離。

▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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