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移工群聚感染擴大　侯友宜：企業設快篩站、疫調專責同仁

▲新北市長侯友宜今（8）日特前往物流公司觀摩業者的防疫作為，呼籲企業趕緊進行「安心企業快篩計畫」。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（8）日特前往物流公司觀摩業者的防疫作為，呼籲企業趕緊進行「安心企業快篩計畫」。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-08 14:44:54

苗栗移工群聚感染擴大且有北擴的跡象，加上中和區的印刷工廠也爆發移工群聚感染，新北該如何因應？新北市長侯友宜今（8）日指出，市府特別提供「安心企業快篩計畫」，讓企業能夠自費購買快篩劑，及銜接後端的採檢醫療。

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侯友宜表示，這段時間不斷去訪視新北市有100人以上的1073家企業，要求除落實防疫以外，最重要的企業要成立快篩、疫調專責同仁，面對不管是外籍勞工、本國員工都要快篩；市府特別提供「安心企業快篩計畫」，讓企業能夠自費購買快篩劑，及銜接後端的採檢醫療、防疫旅館，讓企業、員工能夠安心。

▲新北的「安心企業快篩計畫」，讓企業能夠自費購買快篩劑，及銜接後端的採檢醫療、防疫旅館。（圖／新北市政府提供）
▲新北的「安心企業快篩計畫」，讓企業能夠自費購買快篩劑，及銜接後端的採檢醫療、防疫旅館。（圖／新北市政府提供）
 

經發局長何怡明補充，新北市員工數100人以上的企業，其中有4分之1在疫情高風險的熱區中，建議企業趕緊進行「安心企業快篩計畫」，目前有13家可協助企業執行「安心企業快篩計畫」的醫療院所；此外，自即日起企業也必須暫停開放如附屬健身房、運動中心、KTV等不必要的公共設施。

高雄市長陳其邁祭出科技管控返鄉的人潮，並要求自主健康管理的看法？侯友宜說，還是拜託新北市市民不要返鄉，3天的端午節期儘量宅在家，如果要出去，一定要保持更低度的活動，好好過一個防疫的端午節；拜託市民朋友，辛苦你們了，「市長在這邊對你們說一聲謝謝，大家辛苦了！」

紓困預算要怎麼用呢？國民黨提補發1萬塊，民進黨內部也提出不同的主張，但都是傾向補發現金，怎麼樣的紓困才是市民真正需要？侯友宜認為，疫情真的衝擊各行各業，尤其在基層最辛苦的人，受到的影響最大，政府能夠在有限的資源裡，幫助第一線最辛苦基層的好朋友，能夠給的補助越多越好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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