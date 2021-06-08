COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

男星居家防疫近整月沒外出　樂當煮夫增肥3公斤

▲蔡佳麟分享居家防疫生活。（圖／瑞揚創意提供）
▲蔡佳麟分享居家防疫生活。（圖／瑞揚創意提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-08 14:59:37

台灣疫情持續升溫，41歲的歌手蔡佳麟宣布原定7月24日在台中舉行的「愛麟幸福」公益演唱會延期開唱。蔡佳麟遵守政府的居家防疫政策，近1個月沒有外出，待在家當煮夫，還因此胖了3公斤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於出道10年的處女唱，碰上嚴峻疫情，蔡佳麟表示：「真的很抱歉，現在疫情期間，最重要的是給粉絲一個健康乾淨，不受感染的安全環境，讓大家都能無後顧之憂的盡情欣賞演唱會。」同時也呼籲，請大家多注意防疫，避免群聚，好好保護自己。此外，主辦單位表示，演唱會的新日期目前無法確定，之後會再公布。

▲蔡佳麟分享居家防疫生活。（圖／瑞揚創意提供）
▲▼蔡佳麟的演唱會宣布延期。（圖／瑞揚創意提供）
▲蔡佳麟分享居家防疫生活。（圖／瑞揚創意提供）
而在防疫期間，蔡佳麟足不出戶在家，開直播與紛絲分享，義賣衣服、舉行另類個唱，蔡家麟分享道：「從小到大，我從未完全待在家中近1個月沒外出，難得在家當煮夫，勤做美食給家人吃，讓自己胖了3公斤，這段期間，也開始好整理衣櫃，將過往的秀服與造型服等等，在家中開直播義賣。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀