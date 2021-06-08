男星居家防疫近整月沒外出　樂當煮夫增肥3公斤

台灣疫情持續升溫，41歲的歌手蔡佳麟宣布原定7月24日在台中舉行的「愛麟幸福」公益演唱會延期開唱。蔡佳麟遵守政府的居家防疫政策，近1個月沒有外出，待在家當煮夫，還因此胖了3公斤。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-08 14:59:37
對於出道10年的處女唱，碰上嚴峻疫情，蔡佳麟表示：「真的很抱歉，現在疫情期間，最重要的是給粉絲一個健康乾淨，不受感染的安全環境，讓大家都能無後顧之憂的盡情欣賞演唱會。」同時也呼籲，請大家多注意防疫，避免群聚，好好保護自己。此外，主辦單位表示，演唱會的新日期目前無法確定，之後會再公布。
而在防疫期間，蔡佳麟足不出戶在家，開直播與紛絲分享，義賣衣服、舉行另類個唱，蔡家麟分享道：「從小到大，我從未完全待在家中近1個月沒外出，難得在家當煮夫，勤做美食給家人吃，讓自己胖了3公斤，這段期間，也開始好整理衣櫃，將過往的秀服與造型服等等，在家中開直播義賣。」
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