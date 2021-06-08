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【新冠肺炎】新增219例本土案例　22例死亡

【新冠肺炎】新增219例本土案例　22例死亡
【新冠肺炎】新增219例本土案例　22例死亡

健康醫療網

2021-06-08 15:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。

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新增219例本土案例　

指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為臺北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，臺南市、新竹市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

22例死亡

指揮中心說明，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日，詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。



資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】新增219例本土案例　22例死亡

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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