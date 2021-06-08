外送員丟包餐點！2大袋「慘躺水溝蓋」 客火大：警局見
近期因為疫情影響，讓外送需求大增，更有不少外送員忙得不可開交。不過卻有使用者在下樓取餐時發現，自己的2大袋餐點被丟棄在水溝蓋上，而後續的遭遇，更讓他火大決定走法律程序。
編輯中心/綜合報導
2021-06-08 15:51:10
原PO在臉書《爆料公社》上控訴，「平常看大家說外送員惡劣，沒想到是真的！」他使用線上刷卡點午餐，等到APP通知取餐，一下樓卻發現兩大袋餐點、8個餐盒，直接被丟棄在路邊水溝蓋上，其中一袋還翻倒，「叫了2年外送，從沒遇過這種事，誰可以跟我說這要怎麼吃飯？」
原PO補充，當時大樓警衛有目擊外送員放下餐點後就離去，看到他下來取餐，警衛還立刻問「是不是你的餐點？」。原PO一跨出門口就發現餐點被「丟包」，就趕緊拿起手機開相機拍攝該外送員騎走的畫面，「可惜手腳還是不夠快」。
貼文曝光立刻引爆網友論戰，一部分人支持原PO，認為應該追究責任，另一派人則護航外送員，認為雙方溝通有問題。最終原PO也表示「已經和外送員在警局碰面調解，決定要走法律程序」。（編輯：潘毅）
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