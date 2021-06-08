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藍綠疫苗攻防戰　柯建銘批：國民黨只會特權打疫苗

▲雲林縣長張麗善的胞兄、前雲林縣長張榮味已完成AZ疫苗施打，立委柯建銘批評特權打疫苗。（圖／ NOWnews資料照）
▲雲林縣長張麗善的胞兄、前雲林縣長張榮味已完成AZ疫苗施打，立委柯建銘批評特權打疫苗。（圖／ NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-08 15:13:12｜2021-06-08 15:17:59

新冠肺炎疫情嚴峻，國內確診人數至今(8)日達11694例，死亡累計達308人。疫苗短缺成為防疫破口，雲林縣長張麗善的胞兄、前雲林縣長張榮味已完成AZ疫苗施打，遭質疑特權打疫苗。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨不是特權施打疫苗，就是地方政府的首長在散播假訊息。

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柯建銘引述外電報導指出，現在美國華府所關切的議題，台灣已然超越朝鮮成為顯學，連南韓總統文在寅，在美韓峰會結束後被記者提問的第一個問題，都是「美國是否要求南韓對中國施壓台灣一事採取措施？」，可見台灣在現在的美國，已然是「顯學」。

針對國民黨日前發起「我要疫苗、台灣要活命」快閃活動，柯建銘批評，國民黨卻依舊還在總統府前面遊行「要疫苗」，明明禁止群聚，卻還是執意動員遊覽車來環島抗議，而國民黨執政的縣市，不是爆出特權施打疫苗，就是地方政府的首長在散播假訊息。

柯建銘指出，兩相對比之下，當美國聚焦在台灣時，國民黨對台灣卻失焦了，是對目前狀況的最佳註解。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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