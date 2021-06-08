賀錦麗訪瓜地馬拉談反貪與繁榮　要移民別再赴美

我是廣告 請繼續往下閱讀
賀錦麗在與賈麥岱（Alejandro Giammattei）的聯合記者會上說：「別過來，別過來。美國會持續執行我們的法律，確保我們的邊境安全。如果你們來到我們的邊境，會被遣返。」
賀錦麗還說，美國的反貪腐任務小組將與瓜地馬拉檢方合作，懲治當地的貪腐犯罪者。
拜登政府先前指出，貧窮和暴力促使中美洲人民以前所未見的數量湧入美國，但貪腐才是根本原因。
美國政府先前就提過反貪腐任務小組，賀錦麗這次給出更多細節，她說，這個小組將綜合司法部、國務院和財政部的資源。
民主黨籍的賀錦麗這次造訪瓜地馬拉，是上任以來首度正式出訪，在規劃過程中，出現了關於打擊貪腐的歧見，華府接待的反貪人士也遭賈麥岱抨擊。
賀錦麗與賈麥岱會談3小時後召開聯合記者會，她在會上說：「我們有了扎實、坦率且詳盡的對話。」賈麥岱則表示，兩人談了美國關切的瓜地馬拉發展議題。
賀錦麗說：「（賈麥岱）總統和我討論了反貪腐及司法獨立的重要性。」美國當局先前批評瓜地馬拉最高法院一名資深法官被拔職一事，賈麥岱則稱這是依據合法程序。
在移民議題上，賈麥岱宣布為那些從美國、墨西哥被遣返的移民成立一所新的處理中心，以提升效能。他還說，問題焦點應放在創造繁榮上，因為多數移民是因為太窮才離開。
賀錦麗的同黨同志、聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）對賀錦麗的表現頗有微詞。她推文說：「在美國任何邊境尋求庇護都是100%合法的抵達方式。」
歐加修-寇蒂茲還表示，美國數十年來在拉丁美洲造成政治體制更迭及動盪，「我們不能幫人家把房子燒了，又怪他們逃難」。
賀錦麗還與瓜地馬拉公民社會領袖和企業家會面。白宮宣布透過美國國際開發總署（USAID）提供750萬美元支持瓜地馬拉企業家，並對平價住房、農業相關企業及小企業貸款投入數以百萬計美元。
賀錦麗說，她也在今天會談中提到分配2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗給瓜地馬拉，她證實，除了美國先前給予的2600萬劑之外，會再分50萬劑給瓜地馬拉。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1100608