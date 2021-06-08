陸男繪「核酸檢測上河圖」爆紅！細緻呈現佛山抗疫現況
中國廣東省近期新冠本土疫情再起，已連續多日都有確診病例，大多集中於廣州、佛山2市；不過在這場抗疫之戰中，一名男性繪畫工作者，卻因把佛山的抗疫和檢測實況，繪製成細緻的「核酸檢測上河圖」，在微博上引起熱議。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-08 15:01:26
綜合《南方都市報》、《新華社》等陸媒報導，這幅圖是由一名20多歲的美術工作者陳志傑，花了5天時間創作的，古典畫風中，細緻地呈現了佛山市景，佛山禪城、祖廟、嶺南明珠體育館、平洲玉器街、西樵山、佛山西站等地標，畫中身穿白色防護服的醫護人員，與公安民警、社區工作者、城管、記者忙碌穿梭工作，戴著口罩的市民井然有序地排隊，逐一進行核酸檢測。
報導指出，陳志傑出生在湛江吳川，大學修讀完美術設計課程後，就在佛山開辦了一家畫室，這次疫情他所居住的小區是第一批核酸檢測的區域，當時他從住家的窗戶往外看著大規模核酸檢測的場面，第一次感覺疫情離自己這麼近；而自從佛山出現疫情後，他每天都關注相關新聞，逐漸萌生了用畫筆記錄「佛山抗疫」的想法。
陳志傑介紹，這幅畫的創作一共花了5天，雖然居民的行動都因此被限制，他也希望疫情可以盡快結束，讓他能恢復外出寫生的正常生活，但居家的這段時間，他也不會浪費，會繼續豐富這幅作品，在左邊加上順德、三水、高明各區的抗疫場景，右邊延伸桂城、廣州，希望把全省同心抗疫的時刻都記錄下來。
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