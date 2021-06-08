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考選部宣布4項國家考試延期

▲考選部公布，因應3級疫情警戒延長，4項國考延期。（圖／NOWnews資料照，記者朱啓瑜攝）
▲考選部公布，因應3級疫情警戒延長，4項國考延期。（圖／NOWnews資料照，記者朱啓瑜攝）

記者張志康/綜合報導

2021-06-08 15:06:45

行政院昨（7）日公布全國疫情3級疫情警戒延長至28日。考試院考選部今（8）日公布，預計近期舉行的高考醫師考試、普考外語導遊人員第二試、公務人員高考三級暨普通考試都將延期，司法官特考及律師高考第二試也配合延後舉行。

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考選部表示，原定近期舉行的110年第二次專技人員高考醫師考試分階段考試（第二階段考試）改到7月22至23日、110年專技人員普考外語導遊人員第二試（口試）改到11月27至28日、110年公務人員高考三級暨普通考試（高考三級改10月9至11日、普考改10月16至17日）等3項國家考試都延期；110年司法官特考及律師高考第二試，也配合延後一週，改10月23至24日舉行。

考選部表示，鑑於疫情持續嚴峻，為兼顧應考人應試權益、應考人及試務工作人員健康安全，及降低國家防疫負擔，經綜合考量各種因素審慎評估，且部分考試應考人年齡偏高，如110年專技人員普考外語導遊人員第二試，應考人年齡50歲以上者近2成、110年公務人員高考三級暨普通考試應考人年齡30歲以上者約3成5。

考選部指出，許多應考人需跨縣市移動應考，而設置考區的部分縣市，如雙北、桃園、彰化、台中等，都是指揮中心評估近期屬高風險或中高風險區域，又是多數應考人選擇的應考考區。

此外，多數考試考前，都需入闈製作試題；全國各級學校校園場地也多停止外借作為考場，使得考試期間場地需求無法擴增加大座位間距，考區縣市政府協辦人力也多反映困難；闈場及閱卷場所使用，也因考試的密集與重疊而不敷運用。

為此，考選部依據國家考試偶發事件處理辦法規定，由各該考試典試委員長會同考選部決定，調整考試日期。

考選部說，110年司法官特考及律師高考第二試，因受高普考考試延期影響，原定考試日期與延期的公務人員普通考試日期重疊，為避免影響重複報考該各項考試應考人權益，以及各種場地及人力調派等因素，也配合延後一週舉行。

考選部進一步指出，受限於國家考試闈場與考場等場地量能原本就極為不足，加上因應疫情針對多項考試日期進行調整，導致相關試務場地使用與洽借及人力調度益加困難，請應考人諒解；如因考試日期調整而無法參加考試者，可依各項考試規費退費作業要點申請退費。

考選部強調，後續將密切留意疫情發展、配合指揮中心宣布的警戒標準及防疫相關因應政策情形，針對國家考試各項防疫應變措施進行滾動式檢討，並即時在考選部網站發布最新消息，請應考人做好健康管理並留意相關訊息。

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