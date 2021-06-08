醫療量能拉警報讓消防來扛？指揮中心調民間救護車協助
新冠肺炎疫情持續在國內延燒，而由於雙北屬於重疫區，醫療量能吃緊，不少消防人員也要協助確診者的後送，指揮中心副指揮官陳宗彥今（8）日於記者會表示，從上週開始就一直找民間救護車的協會，共同分擔，公私協力擴大量能，民間也願意投入防疫第一線。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-08 15:08:37｜2021-06-08 16:07:52
副指揮官陳宗彥表示，疫情爆發後，雙北119承受非常大的量能，也非常謝謝全國各縣市的所有的消防同仁，這一次雙北的救護車就要去承受將確診者後送的相關事宜，第一時間22縣市的消防機關充分合作度過，但接下來希望因應汛期和颱風季節來臨，因此指揮中心從上週開始就一直找民間救護車的協會，共同分擔，公私協力擴大量能，民間也願意投入防疫第一線。
現在集中檢疫場所送到醫院端，或是從醫院端送到集中檢疫場所，或醫院跟醫院之間的接送，都會請民間救護車協力，這樣可以讓119救災救護量能保持住，不管防疫、救災上都能兼顧，非常感謝消防兄弟姊妹們投入，相關指引、防疫裝備、防疫津貼等都已經談好機制，醫事司跟消防署都會來協助流程跟運送過程。
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