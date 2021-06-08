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鐘點教師生活陷入困境　議員請命應納紓困對象

▲民進黨台中市議員呼籲，鐘點教師政府應該納入紓困對象，以維紓困公平正義。(圖／柳榮俊翻攝2021.6.8)
▲民進黨台中市議員呼籲，鐘點教師政府應該納入紓困對象，以維紓困公平正義。(圖／柳榮俊翻攝2021.6.8)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-08 15:14:26

因疫情全國停課改採線上教學，民進黨台中市議員王立任、謝志忠、張玉嬿、黃守達、江肇國等人透露最近陸續接到許多基層課後照顧老師、兼職老師、以及特教班助教員的陳情表示，因學校停課讓這群只領鐘點費的老師不但沒有收入，同時也因為投保在學校，導致他們無法符合目前紓困方案，生活頓時陷入困境。 

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王立任表示，由於目前課後照顧老師、兼職老師、以及特教班助教員不在正式學校編制內，只領鐘點費，屬於非典型勞動者。因此當學校自5/19日停課時，這群老師除了完全沒有收入，也因為投保在學校而非工會，導致無法符合「自營業者或無一定雇主勞工」生活補貼，又因為在學校期間有勞保所以不符合「因應疫情擴大急難紓困」。 

謝志忠表示，全國共超過萬名課後照顧老師、兼職老師、特教班助教員，牽動了數萬位學生的照護，平時若沒有他們，對許多家長及整個教育體系會造成龐大負擔；但卻面臨沒有工作也領不到補助的生活困境，政府應該納入紓困對象，以維紓困公平正義。

張玉嬿表示，公立國小依鐘點計費的老們也是教育界的一環，現在沒辦法線上授課，停課導致收入歸零，家庭經濟吃緊又焦慮，生活壓力很大，卻欠缺市府重視，教育局應研議給予專案補助，幫他們撐過難關。

黃守達認為，課照老師、教助員與兼職老師都各有其不同的狀況。因此建議可比照此次社大講師的紓困方式，以疫情影響原定工作計畫損失酬勞達一定比例者來給予補助。才能於此波嚴峻的疫情下，真正幫助到這群為教育投入心力的非典型工作者。

江肇國表示，全國幼兒園停止收費部分解決了家長端遇到的問題，但現在三級警戒延長至28日，對於這些私立幼兒園經營者來說是雪上加霜。尤其，私立幼兒園所沒有寒暑假，即使家長減繳費用產生的營運短收，行政院要給予紓困方案，但其他的人事成本、租金、或是已經簽約好的膳食支出等，都對業者是很大的負擔。江肇國說，在保障家長跟小孩的權益同時，也應該對這些經營業者伸出援手，協助他們度過現金週轉的難關。

教育局強調，該局將依地方反應積極向國敎署反應，爭取上級補助，讓真正需要紓困的老師，不致成為疫情下的犧牲者

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