藍委問「郭台銘捐疫苗但買不到？」蘇揆：對啊

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蘇貞昌表示，郭台銘過去口袋有錢，要捐錢很好，但現在連國外都沒疫苗，郭台銘根本買不到疫苗捐贈；鄭麗文氣得直問：「郭台銘買不到？」蘇貞昌直言：「對啊！」
陳時中補充說，佛光山的對口還不清楚，目前政府直接在跟嬌生談；至於郭台銘的部分，問題出在沒辦法確定他有沒有貨，所以請中央流行疫情指揮中心（CDC）跟BNT詢問疫苗捐贈需要哪些手續，政府會盡全力幫忙民間、企業的疫苗捐贈，沒有要擋。
陳時中指出，當時在疫苗採購整體佈局時，國外採購以2千萬劑為基數，但中間受到一些阻礙，但政府跟所有管道都盡力聯絡；國產疫苗的部分跟外購疫苗是兩回事，現在斷然講國產疫苗會不會成功都還言之過早，要看過幾天解盲結果。
鄭麗文批，陳時中都說國產疫苗成功與否現在說都言之過早，但疫苗審議委員卻敵不過總統壓力辭去審議委員職務，難道是答案已經標好了，還沒放榜就義榜上有名？陳時中澄清當時蔡英文是說她期待國產疫苗成功，並不是說國產疫苗7月一定會研製完成，並沒有護航任何國產疫苗廠商。蘇貞昌也回擊，說鄭麗文這樣說的說法不對。
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