COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

藍委問「郭台銘捐疫苗但買不到？」蘇揆：對啊

▲行政院長蘇貞昌8日赴立法院備詢時，被國民黨立委鄭麗文問到民間疫苗捐贈問題時表示，郭台銘雖然要捐疫苗，但並他買不到疫苗。（圖／翻攝自立法院議事直播）
▲行政院長蘇貞昌8日赴立法院備詢時，被國民黨立委鄭麗文問到民間疫苗捐贈問題時表示，郭台銘雖然要捐疫苗，但並他買不到疫苗。（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-08 15:16:15

行政院院長蘇貞昌今（8）日赴立法院針對紓困預算進行報告並備詢。國民黨立委鄭麗文質詢時質疑，政府在疫苗購買的佈局策略錯誤，導致現在拿不到疫苗，更質疑政府是為了護航國產疫苗，擋民間團體跟企業的疫苗捐贈。對此，蘇貞昌表示，過去郭台銘口袋有錢要捐很好，現在要捐疫苗但他買不到；衛福部長陳時中也再次重申並沒有護航任何國產疫苗廠商。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭麗文質疑，各國超買疫苗、現在陸續到貨，台灣卻拿不到疫苗，認為政府疫苗購買策略錯誤，更質疑是否為國產疫苗護航，進而阻擋民間、企業捐贈疫苗。

蘇貞昌表示，郭台銘過去口袋有錢，要捐錢很好，但現在連國外都沒疫苗，郭台銘根本買不到疫苗捐贈；鄭麗文氣得直問：「郭台銘買不到？」蘇貞昌直言：「對啊！」

陳時中補充說，佛光山的對口還不清楚，目前政府直接在跟嬌生談；至於郭台銘的部分，問題出在沒辦法確定他有沒有貨，所以請中央流行疫情指揮中心（CDC）跟BNT詢問疫苗捐贈需要哪些手續，政府會盡全力幫忙民間、企業的疫苗捐贈，沒有要擋。

陳時中指出，當時在疫苗採購整體佈局時，國外採購以2千萬劑為基數，但中間受到一些阻礙，但政府跟所有管道都盡力聯絡；國產疫苗的部分跟外購疫苗是兩回事，現在斷然講國產疫苗會不會成功都還言之過早，要看過幾天解盲結果。

鄭麗文批，陳時中都說國產疫苗成功與否現在說都言之過早，但疫苗審議委員卻敵不過總統壓力辭去審議委員職務，難道是答案已經標好了，還沒放榜就義榜上有名？陳時中澄清當時蔡英文是說她期待國產疫苗成功，並不是說國產疫苗7月一定會研製完成，並沒有護航任何國產疫苗廠商。蘇貞昌也回擊，說鄭麗文這樣說的說法不對。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀