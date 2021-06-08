將卸任AIT處長　酈英傑：我會離開台灣但台灣不會離開我

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）任期即將結束，近日接受專訪時感性說道：「我會離開台灣，但台灣不會離開我。」並可愛的說「最喜歡在夏天的時候吃芒果冰！」





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美國在台協會（AIT）台北處長酈英傑（William Brent Christensen）任期即將屆滿3年，預計在今年夏天卸任，消息指出，酈英傑的繼任人選為美國國務院亞太局副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk），相關人事程序正在進行中，確認後將正式發佈。





酈英傑接受訪問時感性回首3年在台灣的日子，也充分掌握時事。面對中國打壓禁止台灣鳳梨進口，他曾拿出一顆鳳梨放在講桌接受訪問並表示：「我想我們都記得最近的一個例子，當面對霸凌欺壓時，台灣展現決心與團結，使得霸凌手段適得其反」。酈英傑也說，AIT處長是他夢寐以求的工作，在世界各地的大使館與領事館服務過，卻少見美台如此獨特的互動，雙邊關係年年大幅成長，不曾倒退。





他曾被網友捕捉到在台南騎腳踏車悠閒的樣子，網友驚喜表示「是野生酈英傑！」可見民眾對他如此「融入」在地也覺得相當有趣。談起他在台灣的生活，他說當然少不了美食「一定要在離開台灣前再去吃芒果冰」，他也很喜歡一些家常小吃，舉凡小籠包、燒餅，油條配豆漿，都成為了他早餐的日常。





不少網友也不捨酈英傑的離開，紛紛表示「希望日後世界疫情平息下來，處長能不時地來台灣走走。」、「他真的超棒的！ 真的超不捨他離開台灣的」可見他在台灣民眾心裡的高人氣。



