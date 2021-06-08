張榮味遭爆插隊打疫苗要不要罰？陳宗彥答非所問

雲林縣長張麗善的哥哥張榮味剛假釋出獄，就接種AZ疫苗，遭外界質疑享有特權，指揮中心副指揮官陳宗彥今（8）日下午於記者會上再次重申，其實早已公布同住家人為暫緩施打對象，不過當媒體問到是否開罰？陳宗彥卻僅說，「希望大家依據指揮中心規劃的順序施打」，並沒有針對罰則作出回應。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-08 15:40:20｜2021-06-08 16:17:56
陳宗彥指出，在疫苗每一梯次列出來的各個類別都是經過專家會議討論，會依序並按照疫苗數量施打，至於雲林縣縣長張麗善的哥哥張榮味遭爆料已施打疫苗，陳宗彥回應，其實在第一批15萬劑AZ疫苗開放施打時指揮中心就公布同住家人暫緩，雙北因為疫情嚴峻，一至三類同時施打，其他縣市則是醫療人員優先施打。
陳宗彥補充，在第二批26萬劑發放出去的時候，雙北施打對象不變，而其他縣市醫療人員施打完若有餘裕則開放二、三類施打，當時就有說明同住家人應暫緩。而第七類則是針對國家重要產業、關鍵設施、維生所需的機關等進行規劃，也請國防部、經濟部、交通部分別提出。
另外，指揮中心發言人莊人祥指出，莫德納疫苗分配的原則就是第一類醫護人員，針對專責醫院、不過針對各縣市有缺少的部分會依照比例配發，不過會扣除AZ疫苗的名額，避免有人在等特定品牌疫苗，這樣會更公平。
不過被媒體問到張榮味已經接種AZ疫苗，要依照哪個法條開罰？陳宗彥卻只表示，希望大家依據指揮中心規劃的順序施打。
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