殯葬業處理確診遺體憂心　盼納入優先施打

新冠肺炎死亡人數持續增加，目前中央及地方規定九大類優先施打的對象，並沒有殯葬業，台中市殯葬業禮儀師因疫情所致，向市議員邱素貞陳情表示，擔心處理確診者遺體過程有染疫風險，盼被納入優先施打對象。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-08 15:40:51
邱素貞指出，確診者過世後的事宜，都由殯葬業者處理。殯葬業第一線人員染疫風險相對增加，有殯葬業者反應，到了喪宅以後，才被告知往生者為確診者，讓他們心驚膽顫。她建議市府比照桃園市、台南市將他們納入台中市疫苗接種計畫「前線醫護之托育人員」，優先施打疫苗順序。
禮儀師陳正宗指出，萬一要接觸確診往生病患，第一沒施打疫苗，第二沒提供防護裝備，第三沒提供消毒器具，還要被隔離14天無薪假得不償失，覺得很生氣！
禮儀師施俊宇說，他們的工作，在任何狀態都是要執行的，每日接觸的民眾實在太多，希望台中市府可以將禮儀人員有造冊或者有證照的禮儀師列入優先施打疫苗。
禮儀師莊震紘表示，他們都是圓滿後續的一道疫情防線，不比醫護人員的危險低，尤其，他們必需出入醫院、人群聚集處，甚至接觸確診者，卻未納入優先施打疫苗順序，市府恐低估殯葬業者風險。
中市衛生局表示，疫苗是防疫的關鍵，目前因中央配發的疫苗有限，市府依中央指定接種對象按照優先順序施打，全力鞏固防護網，同時也持續向中央爭取更多疫苗到台中，盼讓全體市民都能盡速施打，度過此波疫情危機。