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閃靈直播與網友閒聊　粉絲「灑冥紙」打氣

▲閃靈樂團開直播與網友閒聊，台灣粉絲維持慣例「撒冥紙」來迎接。（圖／出日音樂提供）
▲閃靈樂團開直播與網友閒聊，台灣粉絲維持慣例「撒冥紙」來迎接。（圖／出日音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-08 22:00:00

提倡防疫不遺餘力的樂團「閃靈」，3月推出的Live專輯《台灣閃閃爍》預購就以防疫訴求為出發點，專輯中還內含了合作聯名的醫療口罩，提醒歌迷時時刻刻「罩」不離身。而他們開直播與網友閒聊時，台灣粉絲維持以往的慣例，撒「數位冥紙」營造現場感。

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實況影片於日前全球首播上線時，閃靈團員也跟著同步線上跟歌迷一起聊天，由於於台灣最近疫情相較過往緊繃，許多各國網友更紛紛留言為台灣打氣加油。有趣的是，Freddy（林昶佐）的精壯六塊肌身材也成為網友們關注的焦點，很多網友更紛紛留言表示，想要知道Freddy在家防疫的健身菜單及飲食菜單食譜。

此外，大港開唱實況影片首播當天，有台灣粉絲們特別依照過往閃靈過去現場演出時會撒冥紙的慣例，竟還在線上撒「數位冥紙」，營造現場感。

▲閃靈樂團開直播與網友閒聊。（圖／出日音樂提供）
▲閃靈樂團開直播與網友閒聊。（圖／出日音樂提供）
最近實行WFH（在家工作）的Freddy，10幾天下來，他無奈坦言，居家辦公反而工作時間更長，常常凌晨接緊急電話到深夜，然後處理各種大小跟疫情相關的醫療及諮詢問題，幾乎都從早忙到晚。除了工作事宜外，家務事也是他在家工作的重點工作之一，在客廳忙著開會的他，一邊開會還要一邊勸導女兒不要入鏡。

▲Freddy的分享居家防疫生活。（圖／出日音樂提供）
▲▼Freddy的分享居家防疫生活。（圖／出日音樂提供）
▲Freddy的分享居家防疫生活。（圖／出日音樂提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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