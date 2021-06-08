閃靈直播與網友閒聊　粉絲「灑冥紙」打氣

提倡防疫不遺餘力的樂團「閃靈」，3月推出的Live專輯《台灣閃閃爍》預購就以防疫訴求為出發點，專輯中還內含了合作聯名的醫療口罩，提醒歌迷時時刻刻「罩」不離身。而他們開直播與網友閒聊時，台灣粉絲維持以往的慣例，撒「數位冥紙」營造現場感。

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▲閃靈樂團開直播與網友閒聊。（圖／出日音樂提供）

最近實行WFH（在家工作）的Freddy，10幾天下來，他無奈坦言，居家辦公反而工作時間更長，常常凌晨接緊急電話到深夜，然後處理各種大小跟疫情相關的醫療及諮詢問題，幾乎都從早忙到晚。除了工作事宜外，家務事也是他在家工作的重點工作之一，在客廳忙著開會的他，一邊開會還要一邊勸導女兒不要入鏡。