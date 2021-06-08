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端午連假防疫不鬆懈　內政部呼籲避免跨區移動

▲內政部長徐國勇呼籲，為了保護自己及親友的健康安全，端午連假請民眾避免跨區移動，減少外出，共同為防疫盡一份心力。。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲內政部長徐國勇呼籲，為了保護自己及親友的健康安全，端午連假請民眾避免跨區移動，減少外出，共同為防疫盡一份心力。。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-08 16:12:52｜2021-06-08 16:15:21

新冠肺炎疫情嚴峻，國內確診人數至今(8)日達11694例，死亡累計達308人，為防止即將到來的端午連假因人流移動造成疫情擴散，內政部長徐國勇呼籲，為了保護自己及親友的健康安全，端午連假請民眾避免跨區移動，減少外出，共同為防疫盡一份心力。

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內政部表示，行政院昨(7)日宣布全國疫情警戒第三級延至6月28日，內政部今日表示，為防堵疫情擴散，也延長全國各地宗教寺廟場所暫不進入、各縣市暫停公祭到6月28日。此外，提醒欲洽公的民眾，多利用線上服務，戶政、地政、人民團體等多項服務都可在家線上申辦。

內政部指出，配合全國疫情警戒第三級延至6月28日，在實體宗教集會活動部分，仍暫停辦理(線上直播不在此限)；宗教場所部分，寺廟、教會(堂)等宗教場所亦暫停開放民眾進入。辦理線上直播的工作人員，或民眾在寺廟、教會(堂)外的廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱時，仍須遵守「室內5人、室外10人」的人數限制，以及落實實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、加強清潔消毒及各項防疫措施，且不得提供擲筊、抽籤等會傳接之祭祀祀品。

內政部表示，殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰（骸）存放設施僅限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜；並落實實聯制、量體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，及環境消毒，請民眾配合相關措施，以確保自身及他人安全。

內政部表示，民眾只要使用自然人憑證，即可在家申辦多項戶政、地政業務，人民團體亦可透過系統直接線上報送理監事會議通知及紀錄，可儘量避免不必要的移動，共同為防疫努力。

徐國勇呼籲，為了避免疫情擴散，端午連假請民眾避免返鄉，減少跨區移動，用電話也可以關心家人。這樣不僅保護最愛的家人朋友，也疼惜辛苦的第一線醫護警消人員，守護彼此健康安全，提醒民眾防疫千萬不能鬆懈

▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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