端午連假防疫不鬆懈　內政部呼籲避免跨區移動

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內政部指出，配合全國疫情警戒第三級延至6月28日，在實體宗教集會活動部分，仍暫停辦理(線上直播不在此限)；宗教場所部分，寺廟、教會(堂)等宗教場所亦暫停開放民眾進入。辦理線上直播的工作人員，或民眾在寺廟、教會(堂)外的廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱時，仍須遵守「室內5人、室外10人」的人數限制，以及落實實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、加強清潔消毒及各項防疫措施，且不得提供擲筊、抽籤等會傳接之祭祀祀品。
內政部表示，殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰（骸）存放設施僅限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜；並落實實聯制、量體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，及環境消毒，請民眾配合相關措施，以確保自身及他人安全。
內政部表示，民眾只要使用自然人憑證，即可在家申辦多項戶政、地政業務，人民團體亦可透過系統直接線上報送理監事會議通知及紀錄，可儘量避免不必要的移動，共同為防疫努力。
徐國勇呼籲，為了避免疫情擴散，端午連假請民眾避免返鄉，減少跨區移動，用電話也可以關心家人。這樣不僅保護最愛的家人朋友，也疼惜辛苦的第一線醫護警消人員，守護彼此健康安全，提醒民眾防疫千萬不能鬆懈
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。