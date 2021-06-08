藍委嗆政府擋疫苗捐贈 蘇揆：不能問來源的疫苗你敢打？
行政院院長蘇貞昌今（8）日為紓困預算赴立法院備詢；國民黨立委傅崐萁不滿台灣簽約的3,000萬劑疫苗到貨率不到3％，越南跟新加坡都已開放民間、企業採購疫苗，台灣為何做不到。對此，蘇貞昌表示，政府已經在全力協助民間捐贈疫苗，「但只有一張傳真，還說不要問疫苗來源，這種疫苗你敢打嗎？」衛福部長陳時中也補充，傅崐萁舉例的國家雖開放民間採購疫苗，但並未有成功案例，因為現在根本買不到疫苗。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-08 16:09:23｜2021-06-08 16:25:34
傅崐萁在質詢時表示，政府已簽約的3,000萬劑疫苗到貨率不到3％，痛批蘇貞昌不要再用話術欺騙國人，應明確告知疫苗到底什麼時候到台灣。
蘇貞昌表示，各國疫苗的到貨率都因為疫情受到延遲，傅崐萁舉例開放民間採購疫苗的國家根本沒有成功案例，政府的立場就是全力幫忙民間捐贈疫苗，也已經在幫忙，還直接回嗆傅崐萁：「但連在哪個廠都不知道，只有一張傳真，還說不要問疫苗來源，這種疫苗你敢打嗎？」
陳時中也補充，越南跟新加坡雖然開放民間購買疫苗，但根本買不到，傅崐萁的舉例並不正確，也強調現在已經在幫忙民間捐贈疫苗「但至少要看到有東西。」
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