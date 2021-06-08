COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

藍委嗆政府擋疫苗捐贈　蘇揆：不能問來源的疫苗你敢打？

▲國民黨立委傅崐萁質疑政府黨民間疫苗捐贈，行政院院長蘇貞昌則回嗆「只有一張傳真，還說不能問疫苗來源的疫苗你敢打？」（圖／翻攝自立法院議事直播）
▲國民黨立委傅崐萁質疑政府黨民間疫苗捐贈，行政院院長蘇貞昌則回嗆「只有一張傳真，還說不能問疫苗來源的疫苗你敢打？」（圖／翻攝自立法院議事直播）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-08 16:09:23｜2021-06-08 16:25:34

行政院院長蘇貞昌今（8）日為紓困預算赴立法院備詢；國民黨立委傅崐萁不滿台灣簽約的3,000萬劑疫苗到貨率不到3％，越南跟新加坡都已開放民間、企業採購疫苗，台灣為何做不到。對此，蘇貞昌表示，政府已經在全力協助民間捐贈疫苗，「但只有一張傳真，還說不要問疫苗來源，這種疫苗你敢打嗎？」衛福部長陳時中也補充，傅崐萁舉例的國家雖開放民間採購疫苗，但並未有成功案例，因為現在根本買不到疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傅崐萁在質詢時表示，政府已簽約的3,000萬劑疫苗到貨率不到3％，痛批蘇貞昌不要再用話術欺騙國人，應明確告知疫苗到底什麼時候到台灣。

蘇貞昌表示，各國疫苗的到貨率都因為疫情受到延遲，傅崐萁舉例開放民間採購疫苗的國家根本沒有成功案例，政府的立場就是全力幫忙民間捐贈疫苗，也已經在幫忙，還直接回嗆傅崐萁：「但連在哪個廠都不知道，只有一張傳真，還說不要問疫苗來源，這種疫苗你敢打嗎？」

陳時中也補充，越南跟新加坡雖然開放民間購買疫苗，但根本買不到，傅崐萁的舉例並不正確，也強調現在已經在幫忙民間捐贈疫苗「但至少要看到有東西。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀