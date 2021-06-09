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陳培哲請辭國產疫苗審委　前外交官籲：政府應積極溝通

▲ 中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員引發熱議，對此，前外交官劉仕傑呼籲各界不要針對人身攻擊，使討論失焦。（圖／新頭殼）
▲ 中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員引發熱議，對此，前外交官劉仕傑呼籲各界不要針對人身攻擊，使討論失焦。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk |游存仁 綜合報導

2021-06-09 10:02:12

中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員引發熱議，對此，前外交官劉仕傑表示，陳培哲具備完整醫學資歷，專業能力無須贅言，呼籲各界不要針對人身攻擊，使討論失焦，而此事關係到政府與學界長期的信任關係，政府更應該與陳培哲積極溝通、表達善意。

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劉仕傑指出，陳培哲向來被認為是親綠政治立場，不過他具備完整醫學資歷，院士頭銜已說明一切，專業能力無須贅言。因此劉仕傑認為，針對國產疫苗有效性的部分，外界可以就疫苗專業部分理性討論，但若是針對陳培哲個人進行任何人身攻擊，只會讓討論失焦。

對於陳培哲請辭，總統府發言人張惇涵回應，不知道陳培哲是疫苗審委，對此感到不解與遺憾。劉仕傑認為，知識份子是公民社會的重要資產，也是社會前進的重要推力。台灣在醫學領域的實力與人才，向來受到國際社會肯定，而這次陳培哲風波，除了關係到「國產疫苗近期的解盲結果」之外，更重要的是，長期而言將影響「政府與科學人才之間的珍貴信任關係」。

劉仕傑再次強調，這起事件關係到的不僅是國產疫苗，還有政府與學界的長期信任關係，因此政府除了表達不解與遺憾，更應該與陳培哲進行積極溝通，最起碼得表達善意，甚至執政黨政府應該公開呼籲各意見領袖停止攻擊陳培哲，以顯示政府高度。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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