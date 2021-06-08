影／柯文哲：美國送疫苗是開支票　日本比較阿莎力直接送

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，現階段有效阻止疫情繼續擴散的方式，就是全面施打疫苗。不過現階段台灣疫苗相當缺乏，雖然日本日前已經贈送124萬劑疫苗，美國也承諾將捐贈75萬劑疫苗，不過行政院長蘇貞昌今（8）日上午在立法院備詢時也坦言，在國外採購的疫苗現階段供應受阻，恐怕要遲至八月才能陸續到貨。而針對疫苗議題，台北市長柯文哲今日也表示，美國現階段送疫苗的說法只是開支票，還沒有辦法兌現，至於日本直接送疫苗相對之下比較「阿莎力（爽快）」。





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針對蘇貞昌在立法院質詢時表示，國際疫苗可能要到八月底才來台一事，台北市長柯文哲表示，雖然日前中央表示地方能夠自行採購疫苗，但是在價格上還是中央統一採購量多的疫苗，比較能夠有喊價的空間。不過柯文哲也忍不住抱怨，現階段全世界已經打掉20億劑疫苗，「結果我們台灣到現在才拿到多少？」





而日前每日不約而同宣布捐贈台灣疫苗一事，柯文哲也評論「美國像是開支票，日本比較阿莎力。」柯強調，美國是說要給我們75萬劑疫苗，不過坦白講那就是開支票，疫苗要拿到手才算，而且也不知道什麼時候才要來；至於日本部分，「那個倒是比較阿莎力，124萬劑疫苗說來就來了。」





柯文哲直言，現在有效控制疫情的方式，就是台灣普遍施打率要超過70％，才會有比較明顯的防疫效力。「如果覆蓋率不夠，你要放掉三級管制，感染人數就會上升。」柯文哲強調，以日本為例，當初就是因為管制到受不了了解除封鎖，結果確診人數又飆升才又封城，來來回回好幾次。





柯文哲說，因為我們也不是中央，坦白說不知道疫苗的狀況，所以你現在問我的話，就是以最低成本維持三級管制的效果，撐到疫苗可以打到70%，這是戰略，「那如果你沒有打到那個百分比就放開，要講好，感染人數會上去。」



