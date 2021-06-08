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國產疫苗審查委員閃辭！醫認同「越解越盲」：過不了關的

▲中研院院士陳培哲閃辭國產疫苗的審查委員，國產疫苗的爭議再度引發外界關注。（示意圖／取自pixabay）
▲中研院院士陳培哲閃辭國產疫苗的審查委員，國產疫苗的爭議再度引發外界關注。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 16:35:34｜2021-06-08 17:49:30

中研院院士陳培哲閃辭國產疫苗審查委員，斷言國產疫苗「以國際標準，7月絕不可能通過」，讓國產疫苗的相關爭議再度獲得外界高度關注。政大法律科際整合研究所副教授、疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩也表示，國產疫苗的保護力「是個問號」。對此，潘建志醫師認同「陳培哲院士的推論沒有錯」，更批評「這不是真正的第三期的解盲，是盲人摸象，越解越盲」。

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潘建志醫師今（8）日在臉書發文，「高端目前在第2期 plus++ 實驗，有雙盲對照組，收案4000人，應該無法收到足夠感染新冠病毒的人數來比較兩組差異，無法做保護力的統計。所謂再過幾天就要進行的解盲，讓人迷惑。」

潘建志醫師進一步解釋，「要測量血液的中和抗體濃度，不需要雙盲，也不需要這麼多個案（第2期300個夠了）。但若在第三期中，要觀察中和抗體濃度是否和疫苗保護力相關，要先把保護力做出來，比方同門的Novavax就是這麼做，實驗抽血觀察病人很多免疫指標，包含中和抗體，為了做出保護力收案30000人，做了五個月現在還沒有拿到美國FDA的EUA。」

▲美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的蛋白質次單位COVID-19疫苗最快今年夏天可供施打。台灣高端和聯亞公司所研發疫苗也是採用相同技術。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的蛋白質次單位COVID-19疫苗，台灣高端和聯亞公司所研發疫苗也是採用相同技術。（示意圖／美聯社／達志影像）
潘建志醫師質疑，「怎麼高端第2期做完，就能水溝蓋跑法超車了呢？如果照台灣食藥署說的，用美國FDA的規範，這絕對過不了關的。陳培哲院士的推論沒有錯。」潘建志醫師更用比喻狠酸，「想要清水變雞湯，烏鴉變鳳凰，師弟4000人的第2期超越師兄的30000人第3期，根本足以改寫疫苗發展史了。」

潘建志醫師最後強調，「沒驗証過保護力的疫苗，打到身上可能無效。民眾打了無效的疫苗就到處亂跑不戴口罩，疫情會更嚴重。這不是真正的第三期的解盲，是盲人摸象，越解越盲。」

對於陳培哲閃辭國產疫苗審查委員，總統府發言人張惇涵表示，「任何疫苗的研發製造過程都必須依照嚴謹的科學程序，安全、有效是最重要的條件，政府一定會依照國際科學標準，嚴格為國人的健康安全把關。」（編輯：倪浩軒）

▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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