國產疫苗審查委員閃辭！醫認同「越解越盲」：過不了關的

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潘建志醫師進一步解釋，「要測量血液的中和抗體濃度，不需要雙盲，也不需要這麼多個案（第2期300個夠了）。但若在第三期中，要觀察中和抗體濃度是否和疫苗保護力相關，要先把保護力做出來，比方同門的Novavax就是這麼做，實驗抽血觀察病人很多免疫指標，包含中和抗體，為了做出保護力收案30000人，做了五個月現在還沒有拿到美國FDA的EUA。」
潘建志醫師質疑，「怎麼高端第2期做完，就能水溝蓋跑法超車了呢？如果照台灣食藥署說的，用美國FDA的規範，這絕對過不了關的。陳培哲院士的推論沒有錯。」潘建志醫師更用比喻狠酸，「想要清水變雞湯，烏鴉變鳳凰，師弟4000人的第2期超越師兄的30000人第3期，根本足以改寫疫苗發展史了。」
潘建志醫師最後強調，「沒驗証過保護力的疫苗，打到身上可能無效。民眾打了無效的疫苗就到處亂跑不戴口罩，疫情會更嚴重。這不是真正的第三期的解盲，是盲人摸象，越解越盲。」
對於陳培哲閃辭國產疫苗審查委員，總統府發言人張惇涵表示，「任何疫苗的研發製造過程都必須依照嚴謹的科學程序，安全、有效是最重要的條件，政府一定會依照國際科學標準，嚴格為國人的健康安全把關。」（編輯：倪浩軒）
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