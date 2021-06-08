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疫情期間不打烊！　群聚、色情按奈不住啦～

▲為了生計， 台中市已有業者忍不住營業啦(圖/記者鄧力軍翻攝)
▲為了生計， 台中市已有業者忍不住營業啦(圖/記者鄧力軍翻攝)

記者鄧力軍/台中報導

2021-06-08 16:43:38

新冠疫情益加嚴峻，全國警察單位嚴格執行禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會行為，惟台中市仍然有不少民眾將禁令當作耳邊風，第二警分局即於日前連續接獲民眾舉報查獲3起違反防疫規定於室內群聚案件，而其中兩起分別為6名年輕人於博館路餐館內群聚聊天玩手機，及6名年輕人於東光一街餐館內群聚玩桌遊阿瓦隆。另警方發現有傳播公司及個體戶發送「武漢肺炎期間不打烊」、「外送中南部」的廣告，已引起警方密集注意其動態。

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▲年輕人耐不住群聚，在店內玩桌遊，被第二分局警方查獲(圖/記者鄧力軍翻攝
▲年輕人耐不住群聚，在店內玩桌遊，被第二分局警方查獲(圖/記者鄧力軍翻攝 )
 

被警方查獲違反群聚禁令的是1.精武路（住家、群聚打麻將）：6月6日19時38分查獲、屋主姓胡（59歲）、四男二女2.東光一街（小酒館、群聚打桌遊）：6月6日19時38分查獲、負責人陳先生（32歲）、6人群聚（一男五女）3.博館路（餐廳、群聚玩手機遊戲）：6月6日22時09分查獲、負責人陳先生（31歲）、6人群聚（三男三女），員警已依違反傳染病防治法規定掣單移送裁罰。中央流行疫情指揮中心甫於宣布疫情來到新一波高峰，而其中年輕族群染疫人數、比例增加，更有年輕藝人也傳出確診新聞。案內餐館雖因應疫情不提供內用服務，卻於歇業後邀集員工及朋友們晚間到店內玩桌遊消遣，明顯違反傳染病防治法室內不得超過5人以上之聚會規定。

第二警分局另於網路社群上發現，台中市已有若干傳播公司打出「武漢肺炎期間不打烊」、「外送中南部」、「個人工作室」…等八大行業廣告，主打供應小姐到私人招待所陪酒同歡，這類訊息已引起警方密切注意。第二分局分局長蔡元戎表示，全國疫情嚴峻，已進入三級疫情警戒多時，在防疫期間民眾應確實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，即便相關規定可能造成生活上些許不便，惟為了自己健康也為了他人著想，籲請年輕朋友們千萬要理性遵守政府規定。

 

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