名家論壇》阿術克斯／紓困還要再更大力！

全國三級警戒再次延長，這是為了控制疫情，沒有辦法中的辦法，當然也同樣是給經濟又送上狠狠的一拳，各行各業不管是食衣住行育樂哪一樣，通通叫苦連天。所以，政府的紓困一定要再更加快狠準，尤其務必要記取去年紓困經驗，補上疏漏的族群，加強協助承受度較脆弱的行業。





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語重心長來說，經濟的衝擊並不會比身體的磨難還小，而且影響廣度更大，社會問題的後遺症也更大，政府要替每一個國民守住基本生活跟營運，唯有一起活下去，才能夠在疫情控制後，再一起走更遠。





簡言之，紓困的三個重點就是「保住企業，留住勞工，接住底層」。





先看保住企業，這一次的紓困跟先前標準差不多，只要是今年5月至7月營業額減少達50％以上事業，均可申請補貼，政府將依員工數，以每位4萬元計算，給予一次性營運補貼。再因為全國防疫警戒升至第三級，受中央疫情指揮中心命令停業的事業，且給薪未達基本工資者，4萬元補助分成兩部分，1萬元補助事業體或雇主，補貼其營業損失，另外3萬元直接給予受雇員工，再加上就業安定基金加碼1萬。





但是，要提醒的是，不是所有行業的承受情況都一樣，其中苦上加苦的就是有暑假旺季性質的旅遊業，還有像是教育營隊、游泳池業者等等，如果都用同樣的方式跟程度進行紓困，恐怕會忽略了產業差異，因此無法給予足夠的幫助，這一點政府必須再好好檢視。





再說留住勞工，這次紓困4.0對於勞工的照顧考量算是更廣， 政府對於企業紓困，同樣會要求企業要照顧員工，像是接受補貼期間不裁員、不減薪、不放無薪假、不解散或歇業，以此保障勞工工作權和薪水收入。





但是同樣要再次提醒的是，不同產業的勞工，所能承受的衝擊情況不同，至於最受直接衝擊的觀光產業職員工、導遊領隊、遊覽車司機、計程車司機，也要再進一步了解紓困是不是已經足夠，是不是還需要進行跨部會的合作協助。





也要給政府一點掌聲，勞動部去年針對自營作業者及無一定雇主勞工，例如小攤商、接案工作者等，勞保投保薪資級距在2.4萬元以下且符合一定條件者，給予3萬元紓困補助。由於這波疫情讓內需市場受創嚴重，所以政府為讓更多這塊有紓困需求者，也能領到紓困金，將投保薪資門檻放寬，讓投保高於2.4萬元以上者，也能領到這筆紓困金！





而紓困4.0較上次最大的不同，是因為這次疫情導致全國停課，所以特別針對全國250萬名國小以下孩童，以及國、高中及五專前三年身心障礙學生，每位孩童發放1萬元的「孩童家庭防疫補貼」。但是，因應孩童停課的衝擊，除了加重家庭負擔以外，還有社團老師、安親班、團膳業者等等，它們所承受的立即衝擊可是又急又快又大，恐怕不是一般的個人或產業紓困就好。





總而言之，政府紓困是為了讓受到衝擊的國人，可以大家一起攜手走過難關，然而制度不可能完美，但是無論如何，政府紓困不怕錯發，只怕沒發到，一定要再更快狠準，與每一個國民攜手度過難關。











●作者：阿術克斯／資深國會幕僚





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