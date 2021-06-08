高市再+0　陳其邁為國小畢典遭譏校長加油打氣

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陳其邁今下午在防疫會議後記者會上表示，高雄市連2天0確診，但不要特別高興，因為病毒特性與國內疫情仍嚴峻，還是要戰戰兢兢，做好準備。
陳其邁說，從雙北傳播流行曲線看來，有逐步往下，確診數也往下，疫情似乎稍微緩和一點，但還沒有集體免疫力前，不能鬆懈。此外，從東京或大阪，在集體的免疫力還沒有建立前，稍微鬆懈病例數就會馬上又會上來，國外的經驗接下來就是封城，最重要解決的方法，還是要群體接種疫苗。
陳其邁也特別感謝2083位醫護同仁，熱血自願投入接種大隊，他代表市民表達感謝之意。
由於高市連續兩天沒有新增病例，陳其邁指，高雄市一直很努力進行疫調與匡調可能接觸者，他認為，若假設大家都沒有戴口罩、沒有保持社交距離下，英國變種病毒假設其R0值等於5，意思就是說，1個人可傳給5個人，若政府不做疫調，不匡列不隔離，那就是1個人傳給5個人，那5個人馬上會傳給25個人，5天之後125個，再5天之後就是625個，所以20天，1個人就能傳染給625人。
陳其邁也強調，匡列的重要性，他強調，假如每一次有確診個案，可以把60%的人匡列，也就是說，本來你傳染給一個人，在最短時間匡列起來，5個人匡列了6成，就是匡列3個人，那你就剩下2個人，再持續匡列，如果在上述匡列措施外，再加上民眾有保持社交距離與戴口罩，那我們其實又可以把這個又把R0值它往下降，那我們在社區傳播的部分就可以減少。
由於適逢畢業季，高市曹公國小以機器人當畢業生，無法到現場參與的28位畢業生，透過視訊連線出現在機器人螢幕上，希望在疫情時仍給學童留下畢業回憶，卻挨酸辦告別式，對此，校長還發文沉痛道歉，陳其邁也特別幫校長加油打氣。
陳其邁表示，曹公國小校長劉熾慧的發文讓他看了非常感動，相信在疫情期間停辦畢業典禮，學生離開前校長和老師都會有一些提醒的話，他相信校長對學生的話一定想了很久很久，請大家看到校長的美意和初衷，每一件事對大家都是一種牽絆，相信不論是任何的意見或關心，在疫情中舉辦了讓同學們非常特別、一輩子永生難忘的畢業典禮，請大家記住學校的美好，也感謝所有的校長和老師的教誨和付出，也為校長加油打氣。
另外，針對陸軍官校計畫按往例於7月規劃3軍9校入伍生團開訓，有媒體報導高雄市政府不准入伍生報到，高市衛生局今天嚴正駁斥錯誤訊息，強調沒接過任何查詢，也向媒體澄清過，請各界勿再轉傳。陳其邁也強調，這部分會與國防部討論。
衛生局技正潘炤穎表示，目前措施是依據第三級警戒情況、延長到6月28日，後續相關防疫作為，會依據當時需求做滾動式修正。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。