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高市再+0　陳其邁為國小畢典遭譏校長加油打氣

▲高雄市今(8)日連２天０確診，市長陳其邁也在防疫記者會上，為曹公國小校長加油打氣。（圖／高市府提供）
▲高雄市今(8)日連２天０確診，市長陳其邁也在防疫記者會上，為曹公國小校長加油打氣。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-08 17:01:55

新型冠狀病毒病(COVID-19）全台疫情嚴峻，高雄今(8)日已連2天0確診，累計病例停在61例，疫情相對其他縣市緩和，不過，市長陳其邁也再次提醒大家「不要特別高興」，不能鬆懈，一鬆懈病例數又會上來。

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▲陳其邁以新冠肺炎本土流行病例統計圖表強調建立群體免疫力的重要。（圖／高市府提供）
▲陳其邁以新冠肺炎本土流行病例統計圖表強調建立群體免疫力的重要。（圖／高市府提供）
陳其邁今下午在防疫會議後記者會上表示，高雄市連2天0確診，但不要特別高興，因為病毒特性與國內疫情仍嚴峻，還是要戰戰兢兢，做好準備。

▲陳其邁也特別感謝2083位醫護同仁，熱血自願投入接種大隊，他代表市民表達感謝之意。
▲陳其邁也特別感謝2083位醫護同仁，熱血自願投入接種大隊，他代表市民表達感謝之意。
陳其邁說，從雙北傳播流行曲線看來，有逐步往下，確診數也往下，疫情似乎稍微緩和一點，但還沒有集體免疫力前，不能鬆懈。此外，從東京或大阪，在集體的免疫力還沒有建立前，稍微鬆懈病例數就會馬上又會上來，國外的經驗接下來就是封城，最重要解決的方法，還是要群體接種疫苗。

陳其邁也特別感謝2083位醫護同仁，熱血自願投入接種大隊，他代表市民表達感謝之意。

由於高市連續兩天沒有新增病例，陳其邁指，高雄市一直很努力進行疫調與匡調可能接觸者，他認為，若假設大家都沒有戴口罩、沒有保持社交距離下，英國變種病毒假設其R0值等於5，意思就是說，1個人可傳給5個人，若政府不做疫調，不匡列不隔離，那就是1個人傳給5個人，那5個人馬上會傳給25個人，5天之後125個，再5天之後就是625個，所以20天，1個人就能傳染給625人。

▲陳其邁以圖表強調，匡列的重要性，。（圖／高市府提供）
▲陳其邁以圖表強調，匡列的重要性，。（圖／高市府提供）
陳其邁也強調，匡列的重要性，他強調，假如每一次有確診個案，可以把60%的人匡列，也就是說，本來你傳染給一個人，在最短時間匡列起來，5個人匡列了6成，就是匡列3個人，那你就剩下2個人，再持續匡列，如果在上述匡列措施外，再加上民眾有保持社交距離與戴口罩，那我們其實又可以把這個又把R0值它往下降，那我們在社區傳播的部分就可以減少。

由於適逢畢業季，高市曹公國小以機器人當畢業生，無法到現場參與的28位畢業生，透過視訊連線出現在機器人螢幕上，希望在疫情時仍給學童留下畢業回憶，卻挨酸辦告別式，對此，校長還發文沉痛道歉，陳其邁也特別幫校長加油打氣。

陳其邁表示，曹公國小校長劉熾慧的發文讓他看了非常感動，相信在疫情期間停辦畢業典禮，學生離開前校長和老師都會有一些提醒的話，他相信校長對學生的話一定想了很久很久，請大家看到校長的美意和初衷，每一件事對大家都是一種牽絆，相信不論是任何的意見或關心，在疫情中舉辦了讓同學們非常特別、一輩子永生難忘的畢業典禮，請大家記住學校的美好，也感謝所有的校長和老師的教誨和付出，也為校長加油打氣。

另外，針對陸軍官校計畫按往例於7月規劃3軍9校入伍生團開訓，有媒體報導高雄市政府不准入伍生報到，高市衛生局今天嚴正駁斥錯誤訊息，強調沒接過任何查詢，也向媒體澄清過，請各界勿再轉傳。陳其邁也強調，這部分會與國防部討論。

衛生局技正潘炤穎表示，目前措施是依據第三級警戒情況、延長到6月28日，後續相關防疫作為，會依據當時需求做滾動式修正。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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