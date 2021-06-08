緬甸獨媒記者逃避打壓逃亡泰國　獲第三國庇護

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緬甸民主之音（Democratic Voice of Burma, DVB）是其中一個遭到撤銷執照的獨立媒體，有3名緬甸民主之音的資深記者及2名異議分子逃到泰國，5月9日在清邁遭到泰國警方以非法入境的罪名逮捕。
緬甸民主之音於5月11日發布聲明，呼籲泰國不要遣返這5人，否則他們會有生命危險，泰國外籍記者俱樂部（Foreign Correspondents’Club of Thailand）發布聲明表示，泰國應釋放這5人並提供保護，讓他們可以暫時留在泰國。
聲明指出，在這個攸關緬甸及東南亞新聞自由的事件中，以及有關保護那些逃離軍政府殘酷打壓的獨立媒體與公民社會，全世界都在看泰國官方要怎麼做。
泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）當天隨後在推特發文表示，針對來自緬甸的記者事件，泰國政府將會協調出人道的解決方式。
泰國獨立媒體Prachathai報導指出，檢察官於5月28日向清邁地方法院控告這5人非法入境泰國，同一天法院以這5人違反移民法第11條和第81條為由，判處7個月有期徒刑，緩刑1年。每人罰4000泰銖罰金。
檢察官於起訴書中提到，這5人逃到泰國尋求政治庇護，人權團體以及國內外媒體都在密切關注情勢發展。
不過法院判決並未提及是否遣返，緬甸民主之音總編艾昌奈（Aye Chan Naing）昨天發布聲明指出，緬甸民主之音遭到緬甸軍政府起訴，這5人不能被遣返回緬甸，他們近期已離開泰國，獲第3國庇護並安全地抵達。緬甸民主之音無法透露更多細節，這起事件依舊非常敏感。
艾昌奈對泰國以及全世界的協助表示感謝，讓這5人能安全通過並且讓這起事件有正面的結果。（編輯：黃自強）1100608