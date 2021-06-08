遭點名疫苗剩最多　台大醫院：9日可接種完畢

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台大醫院院長吳明賢表示，截至昨天下午為止，院內醫師疫苗接種率超過85%，護理師接種率也超過76 %，估計明天院內疫苗量就差不多接種完畢。
台大醫院也發布新聞稿表示，每天院內有近900人預約接種AZ疫苗，昨天就有800多人完成接種，預估到明天下班只剩13瓶疫苗、約130劑，接著每天仍有900人預約AZ疫苗接種，後續疫苗尚未有配貨。
台大醫院表示，院內的AZ與莫德納疫苗接種，依規定需預約不同的診，目前莫德納疫苗尚未收到配貨，因此也尚未開始掛號。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在疫情記者會上也透露，莫德納疫苗會直接配送到醫療院所，供第一線醫護優先接種。
指揮中心發言人莊人祥表示，今天會將首波7萬劑莫德納疫苗配發給全台137家合約院所。
台大醫院推估，收到莫德納疫苗後開放預約，估計短時間內AZ疫苗接種人會減少，但因莫德納疫苗數量有限，接種完畢後，尚未接種者仍繼續打AZ疫苗。
台大醫院也表示，將配合北市衛生局指示，未來開放民眾接種，已規畫台大醫學院體育館及鄰近國際會議廳開7線施打，動用醫護人力每天超過百人，預計每天能替2100人接種，在防疫工作上全力以赴。（編輯：吳協昌）1100608