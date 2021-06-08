COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

遭點名疫苗剩最多　台大醫院：9日可接種完畢

▲台大醫院表示，院內疫苗9日可打完。（圖／翻攝自台大醫院臉書粉專）
▲台大醫院表示，院內疫苗9日可打完。（圖／翻攝自台大醫院臉書粉專）

中央社

2021-06-08 20:21:50

（中央社記者江慧珺台北8日電）台大醫院遭點名醫護等打莫德納疫苗，剩餘的AZ疫苗數量最多，院方今天回應，每天有近900人次預約接種，截至明天下班僅剩約130劑，估計明天院內疫苗就差不多接種完畢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，媒體報導台北市長柯文哲日前得知醫院AZ疫苗有剩，台大醫院剩約2000劑最多，外傳柯下令，若醫院AZ疫苗打不完，北市府將拒絕配送莫德納疫苗。

台大醫院院長吳明賢表示，截至昨天下午為止，院內醫師疫苗接種率超過85%，護理師接種率也超過76 %，估計明天院內疫苗量就差不多接種完畢。

台大醫院也發布新聞稿表示，每天院內有近900人預約接種AZ疫苗，昨天就有800多人完成接種，預估到明天下班只剩13瓶疫苗、約130劑，接著每天仍有900人預約AZ疫苗接種，後續疫苗尚未有配貨。

台大醫院表示，院內的AZ與莫德納疫苗接種，依規定需預約不同的診，目前莫德納疫苗尚未收到配貨，因此也尚未開始掛號。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天在疫情記者會上也透露，莫德納疫苗會直接配送到醫療院所，供第一線醫護優先接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天會將首波7萬劑莫德納疫苗配發給全台137家合約院所。

台大醫院推估，收到莫德納疫苗後開放預約，估計短時間內AZ疫苗接種人會減少，但因莫德納疫苗數量有限，接種完畢後，尚未接種者仍繼續打AZ疫苗。

台大醫院也表示，將配合北市衛生局指示，未來開放民眾接種，已規畫台大醫學院體育館及鄰近國際會議廳開7線施打，動用醫護人力每天超過百人，預計每天能替2100人接種，在防疫工作上全力以赴。（編輯：吳協昌）1100608

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
78.87%21.13%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
59.2%40.8%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.54%69.46%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.47%28.53%
2021-06-05-2021-06-08
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀