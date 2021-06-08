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麥當勞BTS套餐9日開賣！「這家店認錯人」海報變成EXO

▲BTS限定的麥當勞套餐，台灣將於6月9日推出。（圖／麥當勞）
▲BTS限定的麥當勞套餐，台灣將於6月9日推出。（圖／麥當勞）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-08 17:16:23

南韓天團BTS防彈少年團攜手速食業龍頭麥當勞，在全球推出防彈限定套餐「THE BTS MEAL」，內容包含「10塊麥克鷄塊」、「中份薯條」、「中杯冷飲」，以及韓國直送的「甜辣醬」、「肯瓊醬」以及醣醋醬供消費者3選2，台灣6月9日正式開賣。此外，已於5月開賣的越南麥當勞，誤把BTS海報貼成另一韓團EXO，惹怒不少粉絲，官方已於社群公開道歉。

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▲▼麥當勞把EXO認成BTS，已發文道歉。（圖／Twitter）
▲▼麥當勞把EXO認成BTS，已發文道歉。（圖／Twitter）
▲▼麥當勞把EXO認成BTS，已發文道歉。（圖／Twitter）
越南麥當勞搶先台灣於5月27日開賣BTS套餐，但店家外頭張貼的海報，卻誤植成另一韓團EXO，此舉引發粉絲不滿，雙方粉絲湧入業者臉書，要求對方解釋，官方事後PO長文，承認海報作業上的疏失，會立即撤換，向雙方粉絲道歉。 

「THE BTS MEAL」套餐名人選是麥當勞全球品牌的活動，概念來自於每個人心裡都有一套最愛的麥當勞餐點或吃法，檔期於2021年初即敲定，自5月26日起在全球50個市場陸續推出，台灣6月9日起至6月29日（或售完為止） 限定登場。 

因台灣上市期間正值疫情警戒第三級，業者憂心粉絲群聚買餐，呼籲消費者務必配合政府防疫政策、減少外出；若想訂餐可透過外送方式，並以信用卡線上付款，透過零接觸在家享用。此外，該限定套餐未隨餐贈品，BTS聯名麥當勞的周邊商品，可至「Weverse Shop」線上商城購買。

▲▼「THE
▲▼「THE BTS MEAL」台灣開賣時間為6月9日起至6月29日（或售完為止）。（圖／麥當勞）
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