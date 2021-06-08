麥當勞BTS套餐9日開賣！「這家店認錯人」海報變成EXO

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越南麥當勞搶先台灣於5月27日開賣BTS套餐，但店家外頭張貼的海報，卻誤植成另一韓團EXO，此舉引發粉絲不滿，雙方粉絲湧入業者臉書，要求對方解釋，官方事後PO長文，承認海報作業上的疏失，會立即撤換，向雙方粉絲道歉。
「THE BTS MEAL」套餐名人選是麥當勞全球品牌的活動，概念來自於每個人心裡都有一套最愛的麥當勞餐點或吃法，檔期於2021年初即敲定，自5月26日起在全球50個市場陸續推出，台灣6月9日起至6月29日（或售完為止） 限定登場。
因台灣上市期間正值疫情警戒第三級，業者憂心粉絲群聚買餐，呼籲消費者務必配合政府防疫政策、減少外出；若想訂餐可透過外送方式，並以信用卡線上付款，透過零接觸在家享用。此外，該限定套餐未隨餐贈品，BTS聯名麥當勞的周邊商品，可至「Weverse Shop」線上商城購買。
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