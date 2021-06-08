美國捐疫苗助台　CNN：北京更在意「美軍運輸機」抵台灣

美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，並宣布美方將捐助台灣75萬劑新冠疫苗。不過《CNN》報導分析指出，雖然美國為台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來及時雨，但是對北京卻是重大挑釁（major provocation），恐怕會讓兩岸關係及美中關係緊張情勢升級。





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根據《CNN》報導指出，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）6日率團來談訪問，並宣布美方將捐助台灣75萬劑新冠疫苗，協助台灣度過疫情難關。總統蔡英文稱此舉是疫苗的「及時雨」，因為台灣接種率僅只有3％，並且在5日新增37例病歿案例，打破單日死亡人數的歷史新高。





達克沃絲當時受訪時表示「對美國而言，將台灣列入第一批疫苗接受方至關重要，因為我們了解台灣迫切的需求，且珍視這段夥伴關係」，不過《CNN》指出，美方釋出的善意卻可能激怒北京當局。





報導指出，因為台灣明確拒絕中國捐贈的疫苗，並且控訴中國持續阻擋台灣與國際藥廠接洽購買疫苗。而在C-17運輸機抵達台灣之後，美國跨黨派訪問團宣布捐贈疫苗，隨後外交部長吳釗燮又再度批評中國阻擋買疫苗。但這些並不是北京當局最在意的事情，報導表示，讓中國當局最介意的應該是「停在跑道上的美國軍機」。





▲《CNN》指出美國跨黨派訪問團搭乘美軍運輸機訪台，恐讓兩岸關係及美中關係緊張情勢升級。(圖／中央社提供)

《CNN》報導表示，在先前美國官員或是政要訪台，都是搭乘C-40飛機，也就是波音737商務客機的軍機版。但這次美軍運輸機現蹤台灣，更代表著能「運輸軍隊及貨物」的能力，包括大砲、坦克車及直升機，美軍此舉可能也會激怒北京當局。





中國官媒《環球時報》在去年8月31日的社論中明確指出，「若台美已安排美軍機在台起降，就已觸及中方武統紅線，是非常嚴重的事情。如果中國掌握確切證據，將會以武力摧毀台灣的機場以及美國軍機」，更稱台海戰役將就此展開。但是《CNN》指出，美國跨黨派訪問團抵台後，《環球時報》的社論卻淡化了「主戰」言論，措詞相對謹慎。



