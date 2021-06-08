吃飯糰配啥飲料才內行？老饕曝神仙搭配　再推1神秘飲品

全台防疫三級警戒將延長至6月28日，不少民眾為了減少外出染疫風險，只能關在家裡超過三個禮拜，而這個「居家工作」的體驗也改變了不少人的生活作息，日前就有網友表示懷念公司附近賣的「中式傳統飯糰」，同時也發文向網友們詢問「大家覺得什麼飲料和飯糰最搭」，話題掀起不少學生、上班族留言討論。

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這名女網友在PTT的WomenTalk版上發文提到，自己是忠實的「早餐中式派」，幾乎是碰到每間有賣飯糰的早餐店都會購買，不過因為公司規定遠端辦公，原PO表示已經兩個多禮拜沒吃到公司附近的飯糰了，更稱「早上一定要吃飯糰才夠飽！」，甚至可以靠著飯糰就撐到中午。

▲早餐來一份傳統的中式飯糰是不少上班族或學生的習慣。（圖／翻攝自PTT）

不過她也提到雖然早餐吃飯糰經濟實惠又有飽足感，「不過沒配飲料會太乾」，因此也好奇發文提問版友們「早餐飯糰最搭的飲料是什麼？」。文章曝光後，不少網友也紛紛留言點名自己的心頭好，「我一律紅茶」、「大冰奶」、「一律都配咖啡」，另外也有網友點出幾款超好搭配的神秘飲品「隱藏神物：紫米奶，蓮藕漿、薏仁漿應該也很好配」。

而最多網友還是一面倒認為傳統中式飯糰最適合搭配的是「豆漿」或「米漿」，有老饕就笑稱「中式飯糰的話豆漿，日式飯糰的話豆漿」、「黑白配，豆漿加米漿」、「豆米漿才夠味」、「飯糰要配糙米漿才對，還有燒餅油條也是，不然怪怪的」「配糙米漿才是王道」。（編輯：楊智傑）