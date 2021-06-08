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總統致電關心新北疫情　侯友宜建議：以戰略思維分配疫苗

▲新北市長侯友宜認為，萬華很多的工作者都是新北市民，有7座橋的連結，才會造成新北淪為重災區的因素。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜認為，萬華很多的工作者都是新北市民，有7座橋的連結，才會造成新北淪為重災區的因素。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-08 17:34:38

新北市長侯友宜今（8）日主持新北防疫會議時強調，拜託民眾出來廣篩，「不怕公布數據，就怕民眾不出來篩檢！」另針對總統蔡英文致電關心新北的疫情，侯友宜則回應，希望中央在疫苗的分配上，對新北能用戰略的思維做好布署。

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行政院長蘇貞昌在立法院答詢時透露，總統蔡英文曾致電新北市關心；侯友宜指出，蔡總統前幾天確實打電話給他，了解新北市的疫情狀況，其實萬華很多的工作者都是新北市民，有7座橋的連結，才會造成新北淪為重災區的因素，同時也希望中央在疫苗的分配上，對新北、對雙北能用戰略的思維做好布署，希望能有效的控制疫情。

▲新北市今日新增123例的確診個案，以中和的30例最高，其次為板橋19例、新莊12例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增123例的確診個案，以中和的30例最高，其次為板橋19例、新莊12例。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜今日下午主持防疫會議時表示，新北市目前有4544人居家隔離，確診人數為5013例，以板橋1096例為多，其次是中和790例、三重618例；此外，今日新增123例的確診個案，以中和的30例最高，其次為板橋19例、新莊12例，強調「不怕公布數據，就怕民眾不出來篩檢！」並提醒泰山、淡水兩區的數字，有往上走的趨勢。

▲新北市目前有4544人居家隔離，確診人數為5013例，以板橋1096例為多，其次是中和790例、三重618例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前有4544人居家隔離，確診人數為5013例，以板橋1096例為多，其次是中和790例、三重618例。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜強調，從新北確診者發病日的觀察指標來看，曲線有慢慢往下掉，新北從萬華為中心，沿著新北的都市型態密集區產生輻射狀熱區，一定會以熱區防疫，希望有效控制、讓疫情緩和下來；從新北確診者發病日的觀察指標來看，新北從5月8日的曲線就往上，5月15日實施三級警戒後是高點，從5月1日到6月7日觀察，趨勢是慢慢往下掉。

侯友宜說，若從總體趨勢圖用顏色的區分來看，集中在在萬華周遭的板橋、三重、中和、永和、新莊，後來才發現是從三重延伸過來，從獅子會的案子追溯到萬華，接下來每周趨勢更大幅往上；此外，北市最嚴重的萬華有18萬人口，跟新北有7座橋連結，隨著萬華中心點，延伸新北的都市型態密集區產生輻射狀熱區，新北會以熱區防疫的方式，希望有效的控制讓疫情緩和下來。

▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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