總統致電關心新北疫情　侯友宜建議：以戰略思維分配疫苗

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侯友宜今日下午主持防疫會議時表示，新北市目前有4544人居家隔離，確診人數為5013例，以板橋1096例為多，其次是中和790例、三重618例；此外，今日新增123例的確診個案，以中和的30例最高，其次為板橋19例、新莊12例，強調「不怕公布數據，就怕民眾不出來篩檢！」並提醒泰山、淡水兩區的數字，有往上走的趨勢。
侯友宜強調，從新北確診者發病日的觀察指標來看，曲線有慢慢往下掉，新北從萬華為中心，沿著新北的都市型態密集區產生輻射狀熱區，一定會以熱區防疫，希望有效控制、讓疫情緩和下來；從新北確診者發病日的觀察指標來看，新北從5月8日的曲線就往上，5月15日實施三級警戒後是高點，從5月1日到6月7日觀察，趨勢是慢慢往下掉。
侯友宜說，若從總體趨勢圖用顏色的區分來看，集中在在萬華周遭的板橋、三重、中和、永和、新莊，後來才發現是從三重延伸過來，從獅子會的案子追溯到萬華，接下來每周趨勢更大幅往上；此外，北市最嚴重的萬華有18萬人口，跟新北有7座橋連結，隨著萬華中心點，延伸新北的都市型態密集區產生輻射狀熱區，新北會以熱區防疫的方式，希望有效的控制讓疫情緩和下來。
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