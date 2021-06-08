4因素帶動出口額大增　財政部：5月創歷年單月新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年累計 1 至 5 月出口，較上年同期增 394.8 億美元，增幅30.2%，以電子零組件增29.8%至147.4億美元、資通與視聽產品增30.7%至54.1 億美元、塑橡膠及其製品增46.8%至 38.5 億美元、基本金屬及其製品增30.7%至 31.4億美元與化學品增34.0%至 23.4 億美元等為多。
進口部分，受惠於出口引申需求增加，國際原物料行情居高以及庫存回補效應，今年5 月進口較上年同月增 90.7 億美元，增幅為40.9%，與去年同月比較，農工原料進口 218.3 億美元，較上年同月增 66.3 億美元、資本設備進口 51.8 億美元，較上年同月增 13.9 億美元，增幅36.5%，消費品進口 39.4 億美元，較上年同月增 10.7 億美元，增幅則為37.4%；
若與上年同期比較，進口部分累計 1 至 5 月貿易額較上年同期增 296.2 億美元(+26.0%)，其中農工原料進口989.1億美元，年增26.1%至204.8億美元，資本設備進口257.8億美元，增30.2%至 59.8 億美元，消費品進口 173.2 億美元，增 20.3%至29.3億美元。
財政部提到，今年以來主要國家或地區外貿景氣逐漸回暖，累計1至5月，出、進口分別增30.2%、26.0%，規模值皆為歷年同期最高。主要市場方面，對東協因礦、塑、化等產品出口倍增，年增54.7%，對歐洲、美國受基本金屬及其製品外銷推升，分別成長57.5%、27.3%，對東協、美國、歐洲出口規模皆刷新單月紀錄；對中國大陸與香港、日本出口值同為單月次高，各增29.5%、19.0%。累計1至5月對陸港、東協出口均年增33.5%，對歐洲、美、日各增28.2%、26.9%、13.7%，五大市場規模均創歷年同期最高。
展望未來，財政部表示，牽動外貿走勢之不確定因素，主要在於國內及全球肺炎疫情與疫苗施打進展、美中貿易與科技對峙之後續演變，惟今年全球經濟基本面持續向上，5G通訊、高效能運算等科技創新效應發酵，疫情加速企業與家庭朝向數位化發展，國內半導體業之進階產能及製程優勢等，均有利挹注我國出口量能，在國內疫情尚不致影響製造業生產之情境下，第2季起出口規模可望突破千億美元。