拍到陳時中打盹休息　鄭運鵬心痛：守秩序、別再傳假消息

民進黨立委鄭運鵬今（8）日在臉書曝光疫情指揮中心指揮官陳時中在議場趁著休息時間打盹休息的照片，他表示，即使是去年國民黨就反對美豬進口大鬧半年，陳時中也沒有顯露過疲態，呼籲民眾不要再轉傳造謠訊息、防疫守秩序。





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立院臨時會院會今日邀請行政院院長、主計長、財政部部長與衛生福利部、勞動部及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編製經過，並備質詢。陳時中利用立院中午休息時間赴中央流行疫情指揮中心開記者會，2點半再回到立院備詢。





鄭運鵬在臉書PO出陳時中在議場休息的打盹照表示，這三年來在立法院，不管是院會還是委員會的休息時間，即使是去年國民黨因為美豬大鬧半年，他也沒有過顯露疲態，今年初有一次和他聊天，他告訴我，對於控制疫情和健保制度，這種能救人的事情，他很有興趣。





鄭運鵬說，陳時中不是文官，他不需要當公務員來討皮痛找罵挨，當部長也絕對不會賺得比他的本業牙醫師還多，他的興趣就是他的使命感，而且，他的「實績」很不錯。





鄭運鵬表示，台灣疫情控制，不止政府政策要對，還要每個人都乖乖遵守，不然喊得再嚴格的政策都沒有用，有人故意不守規矩、有人受不了嚴格管理，3+11和14+0都是一樣無效的防疫對策。看這幾週疫情重災區，雙北市長們喊話封城講破嘴，市場照樣人擠人，大家就知道我的意思，藍白支持者也不用來戰這個了。





鄭運鵬有感而發呼籲，民主國家當然可以罵政府，但是不能造謠，故意造謠日本對台的支援、造謠各種疫苗有害、造謠政府圖利特定廠商，對疫情都沒有幫助。政府無法阻止中國對台的謠言中央廚房，但是不分政黨、不分你我都可以做到，「不要轉傳連自己都不確定的資訊！」





鄭運鵬表示，政府不是巨靈，不可能、也不應該隨時盯著每個人、國人也都不是巨嬰，也不需要隨時要派警察和公務員跟著你管東管西。不管是指揮中心、還是地方政府的防疫規定，大家都乖乖遵守就對了。





▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）











