肉粽保存別放超過２週！營養師：保存注意２要點避免吃下細菌

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肉粽一路吃到中秋節？營養師：恐吃下滿滿細菌
嫚嫚營養師表示，不少人買肉粽往往一買就是一大串、一大包，端午節過後依舊在吃，甚至可能吃到中秋節，這樣的行為不僅不易保存，也容易孳生細菌，導致腹痛、腹瀉、噁心、想吐等不適，甚至是細菌感染、食物中毒等，食安疑慮令人堪憂。
另一方面，肉粽也多為糯米所製，相較不易消化，端午節後吃粽子也多為方便，較少會有青菜等其他食物，一次可能吃到兩顆，不僅難達飲食均衡，恐怕也容易加重腸胃不適，甚至造成造成便秘或導致肥胖。
一般肉粽別放超過２週，妥善存放吃粽更安心！
嫚嫚營養師建議，買肉粽時最好先評估家人對粽子的接受度，評估好份量為佳，以避免買太多不易保存或吃不完浪費。存放肉粽時應注意保存方式及保存期限，若是一般的肉粽，建議最久存放兩週就要吃完。而若是已真空包裝的肉粽，因已封存阻絕空氣，較不會有滋生細菌的疑慮，一般而言包裝上會有保存期限，通常保存半年至一年，注意上頭的時間即可。而不論如何都應放冷凍庫，以更能確保肉粽確實保存。
說到冰存，嫚嫚營養師也提醒，相信大多數民眾家中的冰箱都是放得滿滿的，有時甚至如時空膠囊一般，可以找到好幾年前的食物，但冰存並不代表食物不會壞掉、過期，僅是延緩，這般食物堆太多、堆太久在冰箱中的習慣，也會增加細菌滋生的疑慮，建議民眾平時就應養成定期的整理冰箱為佳。
回到肉粽，在粽子要拿出來吃的時候，嫚嫚營養師也提醒務必確實完成蒸熱後再吃，冷凍到退冰再到復熱較不容易，許多民眾會忽略或沒那麼重視，認為中間稍微冷冷的沒什麼關係，但這樣也容易引起腸胃不適或細菌感染、食物中毒，務必多加留意。
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