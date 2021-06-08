府方證實總統致電侯友宜　蔡英文：中央全力支援新北

台灣新冠肺炎疫情持續擴散，新北市確診人數居高不下，行政院院長蘇貞昌今（8）日在立法院備詢時爆料，總統蔡英文曾親自致電新北市長侯友宜，表示中央會協助幫忙。總統府發言人張惇涵也在臉書發文證實，蔡英文確實在上周六打電話新竹縣、新竹市及苗栗縣3縣市首長，關心當地疫情發展狀況，也與侯友宜通電，表示中央將全力支援新北市。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-08 18:21:25
張惇涵今天在臉書發文表示，蔡英文每天密集向國際友人溝通、緊盯外購的2,000萬劑疫苗，希望能如期、如質到貨，並爭取更多疫苗加速抵達台灣。此外，國內疫情嚴峻，尤其苗栗科學園區的感染狀況也令人擔心。因此，上周六蔡英文陸續和新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科及苗栗縣長徐耀昌通電；在電話中，蔡英文向縣市首長表示，中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官陳時中已經派了經驗豐富的醫師進駐苗栗，成立前進指揮中心，國軍也已經在她的指示之下跟新竹市政府、科技部共同協力，迅速完成竹科專案篩檢站。
張惇涵指出，蔡英文的立場非常清楚，任何地方，只要有任何需要，中央一定全力支持；當天傍晚，蔡英文也打了一通電話給侯友宜，電話中，侯友宜有向蔡英文說明新北目前疫情的狀況，蔡英文則表達一樣的態度立場，表示如果新北市有需要之處，中央一定會全力支援新北市；張惇涵強調，實際上國軍醫院已陸續投入人力，支援新北市篩檢站的工作，中央開設的集中檢疫所等資源也會持續支援新北市和各縣市。
蔡英文也請陳時中和指揮中心團隊，秉持專業角度，務必協助新北市，中央地方一起落實各項防疫工作，在最短時間內控制疫情。其實藍綠的縣市首長，在防疫過程中都有保持一定的相互聯繫，畢竟病毒不分藍綠，即使大家有不同的政治立場或主張，但面對病毒這個共同的敵人，冷靜團結、互助合作，才是同島一命的真諦。
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