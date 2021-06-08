三級警戒延至6月底 已有81家公司7月上旬準備開股東會
國內本土疫情持續延燒，苗栗電子廠更爆發群聚感染，防疫三級警戒也延長至6月28日，更傳出8月底1千萬劑疫苗才會到位，也讓三級警戒解除添變數，指揮中心也表示要視疫情狀況決定。不過，金管會今（8）日表示，已有81家上市櫃公司 (含興櫃) 公告將於7月上旬召開股東會，屆時必須遵守防疫指引。
記者顏真真/台北報導
2021-06-08 18:44:17｜2021-06-08 18:49:24
金管會證期局表示，雖然三級警戒再度延長，但金管會尚未討論股東會是否再度順延，股東會召開規定仍根據5月20日公布的規定，至6月30日，股票公開發行公司一律停止召開股東會，並延期至7、8月召開，但所有所有股務事宜仍照做。
金管會統計公開資訊觀測站的資料也發現，截至6月4日 止，已有36家上市公司、30家上櫃公司、15家興櫃公司，合計共81家公司將於7月上旬召開股東會。不過，由於疫情仍有變數，若未來三級警戒再延長，這些公司可否二次更改延後股東會日期？證期局說，若要再更改日期，要再經過董事會通過，而且資訊要充分揭露。
證期局也強調，召開股東會的公司，不管該公司股東有多少人，就要執行指揮中心跟地方政府的防疫措施規定，不要群聚、室內不得超過5人。至於線上股東會，證期局說集保結算所正在努力建置系統，但預計要為時半年。
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