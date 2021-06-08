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接種後會仍感染？專家：中國疫苗定位是「防發病」

▲中國疫情防控，疫苗研發專家邵一鳴表示，主要針對的是「預防發病」，而非預防感染，所以打完疫苗也可能被感染。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國疫情防控，疫苗研發專家邵一鳴表示，主要針對的是「預防發病」，而非預防感染，所以打完疫苗也可能被感染。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-08 18:40:49

中國近日舉辦博鰲亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會，中國疾病預防控制中心首席專家邵一鳴在會上表示，中國的新冠肺炎疫苗主要針對的是「預防發病」，而非預防感染，所以打完疫苗也可能被感染。但上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏強調，中國疫苗評估非常謹慎，為結束疫情大家還是要盡快接種疫苗。

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綜合中國媒體報導，國務院疫苗研發專班專家、世界衛生組織疫苗研發顧問邵一鳴表示，中國的疫苗行業有多年的累積，和化學藥、生物藥品不一樣，疫苗幾乎都為自主開發。面對目前的疫情，一定要有一部分的人接種才能趨緩。如果只有發達國家、收入中等的國家建立免疫屏障，那麼也無濟於事，哪個地方有「免疫窪地」病毒就往哪裡跑。

對於中國研製的新冠疫苗效力，邵一鳴表示，疫苗的保護作用可以分為三級：一級預防是防感染，可以保護接種者不感染病毒；二級預防是防發病，或者說使輕症不變成重症甚至發展至死亡；三級預防就是哪怕感染了，有一點症狀，但體內病毒量很少，很難傳給別人，即防傳播。目前中國新冠疫苗定位是二級預防，保護率是針對發病的，不是針對感染的，所以會有一些人打完疫苗也可能被感染。

中國國務院組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉同在大會上表示，中國已有20款疫苗進入臨床試驗。截至目前，中國已累計向國外提供超過3.5億劑疫苗，預計2021年可向全球提供超過10億劑疫苗，繼國藥和科興後，康希諾、中生武漢所疫苗也在等候世衛審批。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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