「100天後要吃掉的豬」引熱議　超萌成長影片是倒數日記

吃肉必然會涉及到屠宰，但是如果是自己飼養、看著長大的動物，還能忍心吃下去嗎？日本有人為一隻小豬開設YouTube頻道，幫牠拍攝成長日記，不過在療癒的影片最後，卻都會放上倒數日期，竟然代表著「要吃掉牠的日期」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

養豬當寵物，還幫牠拍攝成長日記並不稀奇，但是日本一名飼主幫他的小豬取名為「五花肉」（カルビ），不但會在每支影片的結尾放上倒數日期，還將YouTube頻道取名為「100天後要吃掉的豬」（100日後に食われるブタ）。





一般肉豬在飼養6個月時就能夠出貨屠宰來吃，半放牧的豬會養8至10個月，全放牧則會養到一歲左右。而這隻小豬由飼主的友人贈送，當時小豬已經有75天大，讓這名飼主決定，飼養100天之後就要將小豬吃掉。





▲「100天後要吃掉的豬」YouTube頻道的影片最後都會放上倒數日期。（圖／翻攝自100天後要吃掉的豬YouTube頻道）

飼主每天都會上傳一支小豬成長日記，像是飼主為他搔癢、玩遊戲或是外出的片段，影片都走療癒可愛風格，就像是一般的寵物頻道，從影片當中也可以看到小豬受到無微不至的照顧，小豬也很喜歡跟飼主撒嬌，讓人很難想像這隻小豬可能不久之後就會面臨盤中飧的命運。





頻道開設之後馬上引起了網友關注，無論是YouTube頻道還是推特，都湧入許多粉絲。頻道在設立一個星期，追蹤人數就突破2萬，短短兩個禮拜，追蹤人數就達到了5萬大關。早前在祝賀追蹤破2萬時，飼主抱著小豬「五花肉」以及一盤五花肉合照，到達5萬追蹤時，則是讓小豬「五花肉」與炸豬排合照，來感謝網友支持。





▲「100天後要吃掉的豬」追蹤達5萬時，飼主上傳了小豬與炸豬排合照。（圖／翻攝自100天後要吃掉的豬推特）

但有些網友認為，對於不吃豬肉的人或是國家來說，這樣的操作可能會引發撻伐。也有網友認為這名飼主很有經營YouTube的天份。不過許多網友相當關心，100天之後這隻名為「五花肉」的小豬，最後命運究竟會是什麼。



