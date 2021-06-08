成功市場又有豬肉攤確診　林右昌：民眾禁徒手碰生鮮肉品

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林右昌說，成功市場在5月27日曾針對攤商進行全面快篩，這名個案的篩檢結果為陰性，之後的這段期間均在家自主健康管理，直到成功市場復市，6月4、5日曾到市場營業；另外，他從5月20日休市到6月6日身體不適就醫，間隔已超過14天隔離時間，為何會發病，疫調人員正在釐清當中，並回報CDC請求專業支援。
林右昌表示，成功市場先前3名染疫攤商，分別是案3085、案3519及案5208，疫調結果發現3人都是豬肉攤商，這次確診的個案11454也是豬肉攤商，這之間是否有所關聯，也待專家進一步釐清；另基隆市並沒有養豬戶或屠宰場，豬肉來源大多是桃園市，少部分來自台北市，目前也正在追查、匡列運送跟去骨作業的人員。
林右昌宣布，成功市場即日起再次休業，民眾禁徒手碰生鮮肉品，進行全面清消，並針對所有攤商進行PCR的檢測；此外，他也下令提高傳統市場的防疫要求，所有販賣雞、鴨、魚、豬、牛等生鮮肉品的攤商，即日起一律比照崁仔頂魚市場，採取「雙罩一套」的防疫措施，並且禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。
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