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成功市場又有豬肉攤確診　林右昌：民眾禁徒手碰生鮮肉品

▲基隆市長林右昌指出，傳統市場是防疫的重要防線，也是他一直最憂心的部分，當初SARS一開始是從廣州市場發生；至於新冠肺炎的源頭，也是在武漢的華南海鮮市場。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌指出，傳統市場是防疫的重要防線，也是他一直最憂心的部分，當初SARS一開始是從廣州市場發生；至於新冠肺炎的源頭，也是在武漢的華南海鮮市場。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-08 19:02:34

基隆市成功市場出現第4名染疫的攤商，經疫調發現染疫4人都是豬肉的攤商，除請求CDC專業支援調查其中的關聯，並下令成功市場再次休市進行清消；此外，所有傳統市場的生鮮肉品攤商，即日起一律採取「雙罩一套」的防疫措施，禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。

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基隆市長林右昌今（8）日指出，基隆市7日的3名確診個案中，其中案11454是成功市場的攤商，由於市場從5月20日起休市到6月4日零時解除隔離；就目前的疫調所知，這名個案跟之前成功市場的個案，並無密切接觸，攤位位置也是市場邊緣角落，與之前個案並未緊鄰，並非熱區的匡列者。

林右昌說，成功市場在5月27日曾針對攤商進行全面快篩，這名個案的篩檢結果為陰性，之後的這段期間均在家自主健康管理，直到成功市場復市，6月4、5日曾到市場營業；另外，他從5月20日休市到6月6日身體不適就醫，間隔已超過14天隔離時間，為何會發病，疫調人員正在釐清當中，並回報CDC請求專業支援。

林右昌表示，成功市場先前3名染疫攤商，分別是案3085、案3519及案5208，疫調結果發現3人都是豬肉攤商，這次確診的個案11454也是豬肉攤商，這之間是否有所關聯，也待專家進一步釐清；另基隆市並沒有養豬戶或屠宰場，豬肉來源大多是桃園市，少部分來自台北市，目前也正在追查、匡列運送跟去骨作業的人員。

林右昌宣布，成功市場即日起再次休業，民眾禁徒手碰生鮮肉品，進行全面清消，並針對所有攤商進行PCR的檢測；此外，他也下令提高傳統市場的防疫要求，所有販賣雞、鴨、魚、豬、牛等生鮮肉品的攤商，即日起一律比照崁仔頂魚市場，採取「雙罩一套」的防疫措施，並且禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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