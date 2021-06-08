瑞豐夜市7月底將吹熄燈號？經發局：會協助申請紓困

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據悉已有場主動念，7月底過後就不再向地主承租，若有新單位想接就給他們做，因此才傳出將在7月底吹熄燈號的消息；對此，瑞豐夜市管理公司下午則指出，針對夜市可能營業至7月31日，是假設地主完全沒減收或無法配合場主免收時的因應對策，並非無轉圜空間，而攤商部份無法營業的損失和生計，也請求高雄市政府協助生活，或其他具體的補償方式。
都發局長廖泰翔則說明，以市府的政策來說，並沒要求夜市停業，瑞豐夜市在上個月因為疫情關係自主停業，在市府立場就是希望不要群聚，而是用外帶的方式，把好吃餐點帶回家吃，為此高雄市政府也推動「高雄好家載」，讓計程車司機協助將美食送到家，接下來將市場以及夜市也將陸續上架，期待透過新的消費方式，創造新的防疫互助的經濟平台。
廖泰翔說也說，針對中央的紓困4.0的方案，市府也發現去年有許多的攤商朋友並沒有申請，主要包括稅籍及身分等原因，所以現在，假如有稅籍的民眾就可以申請經濟部的方案；如果沒有稅籍，但有加入工會的勞保，就可以申請勞動部方案；如果沒有稅籍、也沒有勞保，就可以去申請衛福部的方案。
廖泰翔強調，經發局特別針對攤商朋友做了相關的懶人包以及文宣，攤商朋友可以針對不同的角色、條件，中央政府的政策紓困4.0有什麼方案能夠做使用，此外也會主動到各攤集場以及市場，到攤商的面前報告地方與中央可以申請的紓困方案，如果有遇到數位落差的情形，經發局也會主動協助上網、登打，協助攤商朋友申請。
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