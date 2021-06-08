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瑞豐夜市7月底將吹熄燈號？經發局：會協助申請紓困

▲受到疫情影響，高雄瑞豐夜市因不堪持續虧損，今（8）日傳出可能在７月底吹熄燈號的消息。（圖／高雄市經發局提供，資料畫面）
▲受到疫情影響，高雄瑞豐夜市因不堪持續虧損，今（8）日傳出可能在７月底吹熄燈號的消息。（圖／高雄市經發局提供，資料畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-08 19:21:28｜2021-06-08 19:27:35

高雄市瑞豐夜市因疫情升溫，自5月17日宣布自主休市至今，這也創下瑞豐夜市開幕20多年以來最長的休市，因不堪持續虧損，預計將於6月15日重新營業，沒想到今（8）日卻驚傳將在7月底吹熄燈號的消息？對此瑞豐夜市管理公司則澄清，這是在地主完全沒減收或無法配合場主免收時的因應對策，並非無轉圜空間。

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瑞豐夜市在5月17日宣布自主休市，原打算休到5月29日，後因全台進入三級警戒，繼續休市至今，面對不知道盡頭的疫情，於是打算按照原定計畫在6月15日重新營業，據悉，瑞豐夜市是由3大場主向地主租地再轉租給攤商，總計約有300多攤，瑞豐夜市管理委員會指出，休市期間停收攤商的租金，但休市至今虧損一天天增加，每日虧損就達百萬，不料三級警戒再度延長，實在撐不下去。

據悉已有場主動念，7月底過後就不再向地主承租，若有新單位想接就給他們做，因此才傳出將在7月底吹熄燈號的消息；對此，瑞豐夜市管理公司下午則指出，針對夜市可能營業至7月31日，是假設地主完全沒減收或無法配合場主免收時的因應對策，並非無轉圜空間，而攤商部份無法營業的損失和生計，也請求高雄市政府協助生活，或其他具體的補償方式。

▲高雄市長陳其邁今（28）日宣布推出「高雄好家載—防疫互助經濟」紓困方案。（圖／高市府經發局提供）
▲在疫情期間解決餐飲、計程車業者經濟衝擊，高雄市推出「高雄好家載」計程車餐飲外送服務，民眾只要消費滿499元，市府就補助計程車85元車資。（圖／高雄市經發局提供）
都發局長廖泰翔則說明，以市府的政策來說，並沒要求夜市停業，瑞豐夜市在上個月因為疫情關係自主停業，在市府立場就是希望不要群聚，而是用外帶的方式，把好吃餐點帶回家吃，為此高雄市政府也推動「高雄好家載」，讓計程車司機協助將美食送到家，接下來將市場以及夜市也將陸續上架，期待透過新的消費方式，創造新的防疫互助的經濟平台。

廖泰翔說也說，針對中央的紓困4.0的方案，市府也發現去年有許多的攤商朋友並沒有申請，主要包括稅籍及身分等原因，所以現在，假如有稅籍的民眾就可以申請經濟部的方案；如果沒有稅籍，但有加入工會的勞保，就可以申請勞動部方案；如果沒有稅籍、也沒有勞保，就可以去申請衛福部的方案。

廖泰翔強調，經發局特別針對攤商朋友做了相關的懶人包以及文宣，攤商朋友可以針對不同的角色、條件，中央政府的政策紓困4.0有什麼方案能夠做使用，此外也會主動到各攤集場以及市場，到攤商的面前報告地方與中央可以申請的紓困方案，如果有遇到數位落差的情形，經發局也會主動協助上網、登打，協助攤商朋友申請。

▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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