疫情嚴峻自責沒把民眾照顧好　蘇貞昌陳時中：深感抱歉

本土疫情嚴峻，死亡人數達308人。行政院長蘇貞昌今天表示，看到民眾受苦，甚至死亡，政府沒有100%把民眾照顧好，他覺得深感抱歉。衛福部長陳時中也說，每條生命都是寶貴的，他擔任疫情指揮中心指揮官，也深感歉意，會盡最大的努力。





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行政院長蘇貞昌今天赴立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）並備質詢。





國民黨立委曾銘宗在質詢時表示，當初蘇貞昌都可以為前行政院發言人丁怡銘道歉，面對這波疫情，死亡人數已達308人，到現在政府都不願意道歉。他今天已經很客氣，沒有要請蘇貞昌道歉，但詢問陳時中是否要負責任代表政府向台灣社會道歉。





陳時中表示，每條生命都是寶貴的，他擔任疫情指揮中心指揮官，也深感歉意。對於每一條生命，都覺得應該要盡更多力量，希望這個事情不要再發生，會盡最大的努力。





蘇貞昌也表示，身為行政院長，負全國最高行政責任，確實看到民眾受苦，甚至死亡，政府沒有100%把民眾照顧好，他也覺得深感抱歉，他也很希望每條生命都很可貴，大家一起努力。他說，「我深深感到對這件事情沒有做到很好，我也深感抱歉」。





曾銘宗指出，假設有這個心態道歉，做為在野黨的立委，他會對政府更支持及尊敬。前一段的防疫做得好，要肯定，做不好，該道歉就道歉，這個沒什麼。





另外，曾銘宗詢問，購買簽約購買1000萬劑AZ疫苗，是否沒寫交貨時間，怎麼會簽這種約？陳時中表示，有預立的目標，可是一直延遲，沒有強制性。因為當初要簽訂日期的話，就沒有買賣了，其他國家也是這樣。





對於何時能讓全國六成民眾打完第一劑疫苗，陳時中表示，以10月底為目標在努力，這是根據可能的量能進行估算，不敢保證，但是會努力去做，至於第二劑的時程就很難掌握。





民進黨立委蘇治芬質詢時問到，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情從去年2月到現在，已經過了約16個月，時間相當漫長。





蘇貞昌表示，感謝國人同胞支持，過去阻絕病毒於境外，防疫做得很好；現在疫情在國內爆發，也謝謝國人同胞配合，「沒有像幾何級數一樣跳升」。





蘇治芬請蘇貞昌推估台灣疫情何時趨緩。蘇貞昌說，這幾天來，疫情漸漸趨於穩定，但他也坦言，要再歸零是很難。



