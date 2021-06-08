防範新冠肺炎也要留意新肺炎！專家教EAT-10篩檢避免吸入性肺炎

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陷入肺炎風險不自知？高齡嗆咳成照護風險
根據國健署統計，有21.8%吞嚥困難患者每週至少有3次進食嗆咳，等於台灣65以上長者有8萬人陷入肺炎危機。王亭貴理事長表示，隨著年齡增長，吞嚥功能退化及咳嗽反射能力下降，使喝水或飲食時，會厭軟骨無法完全關閉，導致異物進入氣管後，無法藉由咳嗽排出而發生肺炎。
吞嚥困難常見於中風、頭頸癌、帕金森氏症等患者，但年長者容易誤認吞嚥困難是正常老化現象，輕忽其嚴重性，根據多國統計顯示，國外吞嚥困難盛行率多在16%至22%，顯示台灣潛在未被評估有吞嚥異常的人數可能被低估，使年長者陷入肺炎風險而不自知。
避免雙重威脅 EAT-10即可初步瞭解
吞嚥困難不只要面臨吸入性肺炎，還可能造成體重減輕、營養不良等風險，甚對生命構成威脅。王亭貴理事長提醒，家中長輩進食常容易嗆咳、有吞嚥困難症狀，應及時運用國際吞嚥困難篩檢工具EAT-10進行初步篩檢，0為沒有問題，4為情況嚴重，加總後高於3分，可能就有吞嚥困難的可能，建議及早諮詢復健科醫師、語言治療師或耳鼻喉科醫師等專業人員。
台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會秘書長王雪珮語言治療師分享，曾遇過一名80歲患有失智症的奶奶，半年前開始吃東西時常常嗆到，體重還持續變輕，家人以為是年紀大，正常老化現象。直到某日晚餐，奶奶因喝湯嗆咳，過了3小時後，發生呼吸急促及胸口疼痛，緊急就醫才發現是吸入性肺炎。
飲食質地分8級 接受正確評估提升安全
改善吞嚥困難患者吞嚥狀況、調整營養，成為現今高齡化社會必要工作，若患者不積極接受正確吞嚥及營養評估，恐造成吞嚥安全問題及營養不良後果，對個人健康及生活品質將造成影響。王雪珮秘書長表示，過去國人認為喝水嗆咳，只要將食物剪碎、攪打即可改善，其實患者適合哪一程度的飲食質地等級，需經由醫師或語言治療師評估而定。
國際吞嚥障礙飲食標準化委員會制定了國際吞嚥障礙飲食標準，該項標準將飲食質地分為8個連續等級（0至7級），透過醫師、語言治療師等專業人員詳細評估患者的狀況，可依據相對應的進食能力及食物質地為患者製備飲食。
王雪珮秘書長表示，若患者需要細碎及濕軟等級，則避免進食容易出水的食物，如帶水的稀飯。照顧者則需留意食物在進食過程中是否均質，以及是否容易隨著時間而出水，易出水的食物建議透過穩定的方式，如勾芡，或搭配專為吞食困難設計的「食物增稠劑」來輔助調整質地，不僅不會改變食物風味、穩定性佳且便利性高，更能幫助吞嚥安全。
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