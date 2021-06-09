劉以豪被雷劈「翹臀竟遇襲」　虐戀新疆維納斯

劉以豪和有著「新疆維納斯」美譽的娜扎，在《十二譚》最終章共譜虐心戀曲，一幕劉以豪擋在娜扎面前，被震雷狂劈直到漸漸化成碎石的畫面，為了讓畫面呈現更逼真，感覺活像捱著連環雷劈之痛楚，工作人員特別加強輔助，從背後拍打劉以豪的美背跟翹臀，他在接受LiTV專訪時說：「其實拍這場我被雷劈的戲真的很難過，但是是憋得很難過，因為我們私下大家像一家人般親暱，導演還經常一起玩鬧，所以記得當時他們在打我時，我要認真演出即將與愛人最後道別的不捨悲痛，其實我一直忍住情緒，但我被他們逗得超想笑的。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-09 09:00:00
聊到與娜扎的3場吻戲，娜扎印象最深是兩人首次粉紅的「額頭之吻」，問劉以豪與美到逆天的娜扎KISS，當時有小小害羞嗎？劉以豪笑著說：「沒害羞啦，這部劇我們一開始關係較複雜，和一般偶像劇不太一樣，角色間需要鋪陳原委，才能呈現最後他們的真愛得來不易，也襯托出每個吻的刻骨銘心，記得拍攝時，大家都邊開玩笑邊感動說『這兩人終於相愛了，終於啊！』」 憶起拍攝當下，劉以豪說：「那時我很調皮請工作人員幫我拍了張『小石頭陶醉照』，其實我還是有些小小緊張的，畢竟娜扎是超美的仙女，我常開玩笑對她說，她是美過頭的仙女。」問到劉以豪愛情觀上，會認同「捨身救人」這件事嗎？劉以豪表示這樣的愛偉大卻也殘忍，只希望大家都別遇上需要用命來抉擇的愛情，健健康康相知相守便是幸福。