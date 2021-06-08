鼓勵端午不返鄉　　「丰盛町」退票享排骨餐盒買一送一

台中市日曜天地OUTLET響應市府「端午不返鄉，守護我故鄉」，即日起，凡憑端午節連假期間高鐵、台鐵和客運等退票證明，即可享館內台式茶餐廳「丰盛町」懷舊排骨越光米餐盒買一送一優惠。另築間幸福鍋物及有之和牛鍋物放題部份分店，即日起延長營業至凌晨01:00，鼓勵民眾減少跨縣市移動，端午節不返鄉也能嚐美味撫慰遊子心。





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▲台中日曜天地丰盛町推出的防疫餐，適合小家庭，外帶享優惠。（圖／業者提供）

疫情期間有許多人為了防堵疫情，站在第一線日夜默默付出，為了考量深夜時段的用餐需求，築間餐飲集團旗下二品牌「築間幸福鍋物」及「有之和牛鍋物放題」部份分店，即日起延長營業時間，自上午11:00~凌晨01:00連續營業14小時不打烊，端午不返鄉遊子也能嚐美食撫慰心情。





▲築間幸福鍋物即日起延長營業時間至凌晨一點，外帶生熟食都有防疫價。（圖／業者提供）

配合防疫三級警戒，餐飲禁內用，築間幸福鍋物生食外帶消費滿500元，即贈霜降牛或松阪豬一盤，若再至官方粉絲專業按讚，再送十選一的肉品海鮮盤一份。熟食即享鍋物外帶優惠１７８元起，儘管是親民價，食材選用、料理風味卻不打折，依然維持築間餐飲集團一向的超高水準。





▲主打和牛吃到館的有之和牛鍋物推2至6人套餐，外帶最低下殺2.6折。（圖／業者提供）

主打和牛吃到飽的有之和牛鍋物放題，推出 2-6 人套餐，2 人套餐原價 1,766 元，防疫優惠價 599 元就能輕鬆享有澳洲和牛、香醇湯底七選一及優質肉品三選一、美味海鮮四選一、火鍋三寶、季節時蔬、綜合 火鍋拼盤、附餐等多達 12 個品項。4 人套餐原價 3,552 元防疫價 999 元；6 人套餐原價 5,328 元防疫價 1,399 元，折扣下殺2.6折，ＣＰ值超高。



