COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

小港家族群聚感染源頭找到了　竟是三重密友留宿染疫

▲高雄小港日前爆發COVID-19家族群聚感染，家族有5人染疫，其中還包括1名8個月大的女嬰。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）
▲高雄小港日前爆發COVID-19家族群聚感染，家族有5人染疫，其中還包括1名8個月大的女嬰。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-08 21:39:41

6月5日高雄小港爆發的COVID-19家族群聚案，陸續造成5名家族成員染疫，經高雄市衛生局和高雄市警局連日追查，衛生局今（8）晚，指出溯源調查已有成果，原來是有朋自遠方來，5月19日曾有來自新北市三重的密友南下探訪家族的外婆案112532，通知採檢後，在今日確認密友呈現陽性反應，研判該名三重密友就是小港區家族群聚感染的指標個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局簡任技正潘炤穎指出，小港家族群聚感染一開始是20多歲的案10472，在6月3日確診後，6月4日經對其家庭成員採檢，發現太太以及8個月大的女兒都呈現陽性反應，經分析，夫妻是屬於同一波段的感染，代表兩人曾經有接觸過同一個感染源，經匡列接觸者進行採檢，發現60多歲的外婆案11253，及另1名家族男性親屬案11254也呈現陽性反應，從發病時序及檢驗的CT值來看，可以研判這起家族群聚的指標個案就是外婆案11253。

衛生局說，這起家族群聚案共計5人確診，經匡列密切接觸者、一般接觸者共計278人，除案10472為就醫後醫療院所通報採檢確診之外，其餘4位家族成員均透過疫調匡列採檢而發掘，研判感染途徑是透過家人間較親密的互動而傳染。

經市府防疫團隊鍥而不捨抽，絲剝繭進行溯源疫調，高雄市警察局也支援科技辦案，回溯發現在5月19日曾有一位來自新北市三重區的密友造訪外婆案11253，並留宿在家中，而此位密友回北部後，在5月下旬亦曾因上呼吸道症狀就醫，高市衛生局通知新北市採檢後，也在今日證實，該位三重密友PCR核酸檢驗結果為陽性，研判就是小港區家族群聚案指標個案，至此高雄所有個案的感染源頭均已找到。

▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
78.87%21.13%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
59.2%40.8%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.54%69.46%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.47%28.53%
2021-06-05-2021-06-08
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀