小港家族群聚感染源頭找到了　竟是三重密友留宿染疫

6月5日高雄小港爆發的COVID-19家族群聚案，陸續造成5名家族成員染疫，經高雄市衛生局和高雄市警局連日追查，衛生局今（8）晚，指出溯源調查已有成果，原來是有朋自遠方來，5月19日曾有來自新北市三重的密友南下探訪家族的外婆案112532，通知採檢後，在今日確認密友呈現陽性反應，研判該名三重密友就是小港區家族群聚感染的指標個案。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-08 21:39:41
衛生局簡任技正潘炤穎指出，小港家族群聚感染一開始是20多歲的案10472，在6月3日確診後，6月4日經對其家庭成員採檢，發現太太以及8個月大的女兒都呈現陽性反應，經分析，夫妻是屬於同一波段的感染，代表兩人曾經有接觸過同一個感染源，經匡列接觸者進行採檢，發現60多歲的外婆案11253，及另1名家族男性親屬案11254也呈現陽性反應，從發病時序及檢驗的CT值來看，可以研判這起家族群聚的指標個案就是外婆案11253。
衛生局說，這起家族群聚案共計5人確診，經匡列密切接觸者、一般接觸者共計278人，除案10472為就醫後醫療院所通報採檢確診之外，其餘4位家族成員均透過疫調匡列採檢而發掘，研判感染途徑是透過家人間較親密的互動而傳染。
經市府防疫團隊鍥而不捨抽，絲剝繭進行溯源疫調，高雄市警察局也支援科技辦案，回溯發現在5月19日曾有一位來自新北市三重區的密友造訪外婆案11253，並留宿在家中，而此位密友回北部後，在5月下旬亦曾因上呼吸道症狀就醫，高市衛生局通知新北市採檢後，也在今日證實，該位三重密友PCR核酸檢驗結果為陽性，研判就是小港區家族群聚案指標個案，至此高雄所有個案的感染源頭均已找到。
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