NOW早報／指揮中心評估有問題？醫譙「2市長」：到處破口

指揮中心的評估有問題？醫怒譙「2縣市首長」：到處破口





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國內本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心7日宣部全台三級防疫警戒延長至6月28日。對此，林靜儀醫師在臉書表達看法，他認為延長三級警戒很合理，否則端午連假從北部往南移動的人潮，恐怕會造成疫情擴散，而對於外界批評指揮中心的評估有問題，她也同意此說法，直言「他們沒有評估到雙北竟然可以搞成這樣，到處破口，而且不知道什麼時候把市民的生活與生命，和醫護的防疫放在自己的聲量之前。都不想再提其他縣市可以順利安排疫苗接種，而這二位講話特大聲的市長給防疫人員疫苗接種如何混亂，而且傳出非排序個案插隊的問題。」

林靜儀更怒譙，「不要說指揮中心評估啦，我相信民眾也難以想像雙北這樣全台資源最豐沛的地方，嗆聲中央『我指揮防疫應該也不會太差』、砲轟中央『嚴重疏忽』的二位首長；一個在5/16 說『病例增多無法有效疫調，應要求確診者主動通知接觸者』，結果6/2 說『透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情。』一個優先喊考慮方艙、封城準備、然後現在又回頭推廣篩。」

▲林靜儀醫認為，延長三級警戒很合理，否則端午連假從北部往南移動的人潮，恐怕會造成疫情擴散，另外，對於外界批評指揮中心的評估有問題，她也同意此說法，並怒譙「2位縣市首長」，直呼「到處破口」。（圖／翻攝自臉書）

今日天氣／山區中南部午後大雨！東台恆春偶陣雨雷雨

今（9）天台灣仍位於潮濕的東南風環境內，大氣環境還是不穩定，東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖大多為多雲，不過午後雷陣雨發展的仍會較為明顯，尤其各地山區及中南部地區午後降雨機率高，容易出現局部大雨及短時強降雨，大雨的區域較偏向於山區，提醒過去幾天山區累積較多雨量，土石容易鬆動，山區活動請特別安全；各地高溫約30至33度，不下雨時較為悶熱。





台報恩好時機！他點名唐鳳當「親善大使」：幫日本一難題





台灣近期本土新冠肺炎疫情爆發，疫苗十分短缺，日本政府立刻宣布提供台灣124萬劑AZ疫苗，善舉讓台灣民眾相當感動。對此，台大醫師施景中在臉書提到，由於日本的疫苗施打率較差，認為是否可請政府暫時委任唐鳳，擔任親善大使，隔洋幫日本看預約系統問題出在哪？強調這或許是我們目前恩返的一個最佳時機。

▲台大醫師施景中在臉書提到，由於日本的疫苗施打率較差，認為是否可請政府暫時委任唐鳳，擔任親善大使，隔洋幫日本看預約系統問題出在哪。圖為唐鳳。（圖／行政院提供）

影／疫情紓困改發現金不務實？柯文哲：政治不要亂喊價





新冠肺炎疫情蔓延，台灣至今已經維持超過三週的三級警戒，至今對民生經濟造成非常大的影響。行政院日前也公布第二波的紓困方案，不過卻有許多需要被救急的民眾，礙於各項條件無法領取紓困補助。對此國民黨及民眾黨，甚至民進黨內部都有聲音，希望政府能夠普發或是有條件發放現金給民眾。對此台北市長柯文哲昨（8）日表示，「政治要務實，不要亂喊價。」

AZ、莫德納疫苗哪些人優先？圖表整理一次看





疫情尚未趨緩，各界對於疫苗引頸期盼，《NOWnews今日新聞》特別整理台灣疫苗相關數據，讓您了解台灣疫苗施打進度，在日本捐贈124萬劑AZ疫苗後，15日再開放一波疫苗接種，中央流行疫情指揮中心羅列7種最新「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。

▲台灣疫苗採購總數量。（圖/NOWnews今日新聞製圖）

陸男繪「核酸檢測上河圖」爆紅！細緻呈現佛山抗疫現況





中國廣東省近期新冠本土疫情再起，已連續多日都有確診病例，大多集中於廣州、佛山2市；不過在這場抗疫之戰中，一名男性繪畫工作者，卻因把佛山的抗疫和檢測實況，繪製成細緻的「核酸檢測上河圖」，在微博上引起熱議。（編輯：許苡晴）