結紮切到胰臟害狗慘死　離譜獸醫師停業一年

高雄一名柯姓女飼主日前帶著馬爾濟斯愛犬「雪糕」到一間動物醫院進行結紮手術，沒想到愛犬返家後卻一直昏迷不醒，傷口還不停出血，帶去另一間動物醫院竟然發現「雪糕」的子宮、卵巢還在，但胰臟卻遭到切除，經搶救還是不幸回天乏術，高雄市動保處今（8）日指出，獸醫師診療上明顯有重大錯誤，且未主動告知飼主手術結果，將會依據獸醫師法第26條，處以停業1年行政處分。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-08 22:53:28｜2021-06-08 22:53:58
高雄市動保處在6月4日接獲柯姓姓女飼主來電指控，日前帶著愛犬到某間動物醫院進行子宮卵巢摘除手術，回家後該愛犬一直未甦醒，傷口還滲血，經帶往第2間動物醫院進行檢查，發現不但肌肉傷口層縫合崩開2針，子宮卵巢還在，部分胰臟卻有切除縫合情形。
動保處了解狀況後派員至發生之第1家動物醫院，並請負責獸醫師接受訪談了解案例發生經過，負責獸醫師表示飼主帶狗來是要做洗牙及結紮（子宮卵巢摘除）手術，他有開刀但找不到子宮卵巢，最後將類似卵巢組織切除及縫合；第2家動物醫院的獸醫師則說，狗送來時呈現昏迷不醒的狀態，子宮卵巢還在，但是胰臟部分有被切除縫合情形，並可提供動物醫院的錄影畫面給動保處。
動保處葉坤松處長表示，第1家動物醫院獸醫師開腹找不到子宮卵巢，任意切除部分組織，在診療上明顯有重大錯誤且未主動告知飼主手術結果，意圖欺瞞掩蓋事實，將會依據獸醫師法第26條第二項：「在診療上有重大錯誤及執行業務有欺騙行為致他人蒙受損害」，處以停業1年行政處分。