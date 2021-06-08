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台灣疫情死亡率偏高？醫揭「2檢討方向」：可以好好思考

▲台灣這波COVID-19本土疫情爆發後，從5月中至今已有296人死亡。偏高的死亡率引發外界討論。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣這波COVID-19本土疫情爆發後，從5月中至今已有296人死亡。偏高的死亡率引發外界討論。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 23:54:14

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增219例COVID-19本土確診病例，確診個案中新增22例死亡，從5／15爆發社區感染以來，已累計296人過世。台灣現階段染疫致死率高於全球平均的情形，引發外界關注。對此，醫療粉專「美的好朋友」認為，感染病患「多為60歲以上」和「身帶慢性病」是最主要的原因，而對於死亡率高的現象，「美的好朋友」也指出2個檢討的方向。

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▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
「美的好朋友」今晚在臉書發文表示，台灣這波的本土疫情為什麼死亡率這麼高？「其實去看一下死亡名單的整理，就可以初步回答了」，因為感染的人多為年齡60歲以上、以及帶有慢性疾病。「美的好朋友」強調，「這些人本來就是死亡風險特別高的族群。這也不難理解這一波從萬華茶室、彰化水果攤商群聚、獅子會群聚，主要的群聚案，年齡分佈都是偏高的。」

「美的好朋友」指出，死亡率高不是不能檢討，接著便提出2個檢討方向，包括「確診但沒被發現的死者是什麼原因」、「送到醫院後死亡是什麼原因」，「美的好朋友」認為這些都是可以好好思考討論的。但是若討論一直卡在「你台灣死亡率就是特別高，一定是有什麼問題」，而聽不進任何進一步的分析，那就很可惜了。

而中央流行疫情中心指揮官陳時中、與行政院長蘇貞昌，今日在立法院答詢時被問到疫情至今已累計如此多的民眾死亡，兩人正式對國人致歉，陳時中表示「我深感歉意，我對每一條生命，我們都覺得我們應該要盡更多的力量，希望這事情能夠不要再發生，我們會盡最大的努力」。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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