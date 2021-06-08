台灣疫情死亡率偏高？醫揭「2檢討方向」：可以好好思考

我是廣告 請繼續往下閱讀
「美的好朋友」今晚在臉書發文表示，台灣這波的本土疫情為什麼死亡率這麼高？「其實去看一下死亡名單的整理，就可以初步回答了」，因為感染的人多為年齡60歲以上、以及帶有慢性疾病。「美的好朋友」強調，「這些人本來就是死亡風險特別高的族群。這也不難理解這一波從萬華茶室、彰化水果攤商群聚、獅子會群聚，主要的群聚案，年齡分佈都是偏高的。」
「美的好朋友」指出，死亡率高不是不能檢討，接著便提出2個檢討方向，包括「確診但沒被發現的死者是什麼原因」、「送到醫院後死亡是什麼原因」，「美的好朋友」認為這些都是可以好好思考討論的。但是若討論一直卡在「你台灣死亡率就是特別高，一定是有什麼問題」，而聽不進任何進一步的分析，那就很可惜了。
而中央流行疫情中心指揮官陳時中、與行政院長蘇貞昌，今日在立法院答詢時被問到疫情至今已累計如此多的民眾死亡，兩人正式對國人致歉，陳時中表示「我深感歉意，我對每一條生命，我們都覺得我們應該要盡更多的力量，希望這事情能夠不要再發生，我們會盡最大的努力」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。