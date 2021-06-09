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防疫太無聊？想挑戰組LEGO® Technic™ 1：1原尺寸Lamborghini Sián FKP 37積木模型嗎？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-09 02:55:20

當Lego推出一系列1：8經典名車積木組後，成為許多車迷爭相收藏的熱門商品，但大家三不五時都會開玩笑如果有台1：1原尺寸的積木組多好，這回Lego真的聽見大家的心聲了，與Lamborghini 合作，開發出1：1原尺寸之Lamborghini Sián FKP 37積木模型，但這就是台展示車，不會實際量產！

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過去包括：Porsche 911 GT3 RS或Bugatti Chiron等經典車的1：8積木模型，大約都需要約4,000零件組成，而LEGO® Technic™為了開發1：1原尺寸的Sián FKP 37模型，由捷克的15位設計師、工程師等專家組成的團隊，花了5,370小時開發，使用了154種LEGO® Technic™不同類型積木元素，其中有20種是為了這次專案所開發，最後再花了3,290小時組裝，終於打造出1：1原尺寸之Lamborghini Sián FKP 37積木模型，共使用了超過40萬個LEGO® Technic™積木，就連車上所使用的燈光組也都是使用LEGO Technic的積木，最終的成品尺寸為4,980x2101x1133mm，與Sián FKP 37完全相同。全車塗裝是由Lamborghini烤漆師傅噴上LEGO積木專用塗漆而成。

LEGO® Technic™團隊，花了5,370小時開發1：1原尺寸的Sián FKP 37模型。
LEGO® Technic™團隊，花了5,370小時開發1：1原尺寸的Sián FKP 37模型。
1：1原尺寸的Sián FKP 37模型共花了3,290小時組裝。
1：1原尺寸的Sián FKP 37模型共花了3,290小時組裝。
塗裝是由Lamborghini烤漆師傅施工完成。
塗裝是由Lamborghini烤漆師傅施工完成。
Lamborghini Sián FKP 37積木模型，大量使用Lamborghini招牌的六角形元素，外觀鈑件都是由都是由積木組成的六角形元件組成，呼應Lamborghini跑車常用的尾燈與排氣管造型，而車名Sían 一詞在博洛尼亞方言中的意思是“閃光”或“閃電”，所以LEGO® Technic™積木團隊中的電器專家，特別在車側設計了閃電造型的光條凸顯特色，車內也設計了擬真的中控台與跑車座椅，方向盤上嵌有Lamborghini的廠徽與義大利國旗。

1：1的Lamborghini Sián FKP 37積木模型將不會真的量產販售，否則超過40萬片積木，光是設計這組模型的團隊都用上3,290小時組裝，約相當於137天，一般人須要花多久組起來，實在難以想像，當然不知道會不會有多金又有閒的人就是想挑戰，向LEGO訂購一輛了。

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