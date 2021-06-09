疫調、匡列、隔離為什麼這麼重要？陳其邁「一圖」解析

昨（8）日國內新增219例COVID-19本土確診，其中，確診分佈以新北市123例最多，其次為台北市54例，高雄市為0確診個案。對此，高雄市長陳其邁表示，雙北地區傳播，整個流行曲線，疫情看起來有緩和，但還是要戰戰兢兢、做好準備，從其他國家的經驗，在集體免疫沒有建立前，如稍有鬆懈，那病例數可能又往上，東京、大阪就是如此。而對於「疫調、匡列、隔離，為什麼這麼重要？」他也貼出「一張圖」解析。





我是廣告 請繼續往下閱讀

「疫調、匡列、隔離，為什麼這麼重要？」陳其邁在臉書PO圖表示，「我們假設的前提是，大家都沒戴口罩、沒保持社交距離來估算：英國變種病毒假如R0=5（一個人可以傳給五個人），當疫情開始時，如果你不做疫調、不匡列、不隔離，那就是一個人可傳給5個人，五天後，5個人傳給25個人；20天後，一個人就傳染給625個。」





▲陳其邁PO圖解析，「假如每一次有確診個案，都可以把60％的人匡列，意思就是本來你傳染給一個人，你在最短的時間把他匡列起來，到20天之後就會傳染給16人；如果匡列80％，那20天後就仍然是1人。」（圖／翻攝自陳其邁臉書）

陳其邁指出，「假如每一次有確診個案，都可以把60％的人匡列，意思就是本來你傳染給一個人，你在最短的時間把他匡列起來，到20天之後就會傳染給16人；如果匡列80％，那20天後就仍然是1人。所以匡列及居家隔離為什麼那麼重要，原因是在這裡。因此高雄採取『精準疫調、擴大匡列、擴大隔離』的策略。」他認為，若在上述措施裡，加上戴口罩或者是社交距離，又可以把R0值往下降，我們的社區就可以更安全。（編輯：許苡晴）



